屏東品牌斜坡上的藝術節獎不完，再獲美國繆思設計銀獎殊榮。(屏縣府提供)

屏東品牌斜坡上的藝術節獎不完，再獲美國繆思設計銀獎殊榮。(屏縣府提供)

2022斜坡上的藝術節大藝術家創作以「心之部落」展現部落生命力，整體設計規畫深具意涵與發想，榮獲2023美國「謬思設計大獎」雕塑類設計「銀獎」肯定，讓臺灣原住民藝術創作閃耀國際。

斜坡上的藝術節系列活動，繼斜坡上的樂團大賽專輯獲得2023美國全球音樂獎銀獎肯定後，再傳捷報，活動藝術創作作品「心之部落」勇奪繆思設計獎銀獎殊榮，該藝術作品坐落新來義部落，體現藝術與部落連結概念，呈現屏東原鄉生命魅力，成功讓屏東被世界看見。

美國「謬思設計大獎」是由國際獎項協會主辦的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，旨在鼓勵設計界不斷的突破、創新與永續性思考，在全球設計領域極具影響力。

「心之部落」由屏東排灣族藝術家許聖芳Reseres‧Tjaruzaljum及達比烏蘭‧古勒勒共同合力創作，描述種籽似落下的流星形體，蘊育萌芽在此地，綻放開來結出更多子粒豐沛這地生命氣息，以此期盼未來這塊新天地成為人文薈萃孕育的基地，孕育新生命使其生生不息，傳承永續。

屏東縣長周春米表示，縣府斜坡品牌藝術系列活動，透過多元形式推動藝術創作、族語復振、文化保存及推廣工作，讓族群生命文化永續傳承，尤其扶植原民藝術創作人才，鼓勵將文化創作融入生活，並持續與部落連結，讓族群生命文化永續傳承，再次謝謝藝術家pulima的雙手，成功讓部落生命藝術讓世界看見。