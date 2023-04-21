漢來海港自助餐廳全台7家分店自4月22日起至5月14日，重磅推出「Boom啾甜點季」，今年邀請來自日本的金牌甜點主廚－小熊亮平來台客座，為漢來海港量身打造12款精緻的法式甜點，不管是鍾愛抹茶或是酷愛巧克力，甚至是偏好酸甜口感的甜點控，都能找到屬於自己喜愛的甜點。

出生於日本千葉縣、現年41歲的小熊亮平主廚資歷豐富，擁有超過20年的烘焙經驗，曾於法國、比利時學習甜點技法，更是世界甜點大賽的常勝軍，曾於2015年義大利甜點大賽(LUXARDO GRAN PREMIO)中獲得冠軍，2018年又贏得法國世界甜點大賽(Coupe du Monde)日本國內予選冰雕刻•霜淇淋蛋糕部門冠軍，隔年(2019)再拿到法國世界盃甜點大賽(Coupe du Monde)團體組亞軍，擅長法式甜點、巧克力工藝及冰雕創作等。小熊亮平對於食材的運用也十分拿手，他堅持的甜點精神即是凸顯食材的美味，並重視酸、甜、苦、澀、香之間的完美平衡，透過法式甜點的技法為基礎，創作出美味且富層次的精緻甜點！

這次海港甜點季，小熊亮平主廚就完美地加入臺灣在地元素，包含鳳梨、芒果、香蕉及台灣之光葛馬蘭威士忌演繹法式甜點；包含他在2015年義大利甜點大賽冠軍作品「魔洛」，這款甜點以白巧克力淋面包覆香草卡邦慕斯及混合血橙與新鮮柳橙的香橙庫利內餡，底層則是榛果比司吉蛋糕，搭配上沙布雷脆餅，增加口感層次，口味香甜清新。

「芒果百香起司」則曾在2018年法國世界盃大賽日本國內予選中獲得冠軍。它是以酸酸甜甜的芒果慕斯為主，中間填入生乳酪和百香果庫利內餡，搭配椰子比司吉蛋糕，再以淋面包覆，呈現出漂亮的外觀，口感層次豐富。

還有特選日本宇治頂級抹茶製作而成的「宇治旅人蛋糕」 ，以及香草與杏仁香氣完美結合的「香草旅人蛋糕」、改良經典的法式「香柚聖多諾黑」與「花生達克瓦茲」等…，共12款精緻甜點，讓台灣的甜點控不用再飛出國，只要走入漢來海港，就能在日本金牌甜點師巧手幻化出的甜點中神遊法國。