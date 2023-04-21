南投市立圖書館規畫興建地下1層、地上4層，1至3樓為閱覽室及藏書區，4樓為文藝展示區。（楊靜茹攝）

南投市長張嘉哲主持南投市立圖書館開工典禮，預估2024年底落成。（楊靜茹攝）

南投市立圖書館921大地震後受損補強，2013年遭2強震震成危樓，遷至漳興社區活動中心，該館拆除歷時6年才籌足1.5億元經費重建，21日開工動工，預估2024年底落成。南投縣長許淑華說，很高興前市長宋懷琳、現任市長張嘉哲努力下，圖書館順利開工，盼圖書館落成，成為市民學習、健康、藝術、休閒的好去處。

南投市圖書館剛完工未驗收遇921大地震受損，經整修補強2002年啟用，2013年遭327、602強震震成危樓，市圖遷至漳興社區活動中心，2017年市圖報廢拆除，2019年底時任南投市長、南投縣議員宋懷琳向中央爭取補助，2021年獲教育部補助9000萬，南投市長張嘉哲上任積極籌畫市圖重建，21日舉行動工典禮，將斥資1.5億元興建地下1層、地上4層的嶄新圖書館。

張嘉哲主持開工典禮，許淑華、宋懷琳及立委蔡培慧、教育部簡任秘書魏仕哲、國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人都出席，祈求工程順利。為了讓工程公開透明，市公所邀廉政、檢察、調查等部門及承攬廠商一起簽署成立廉政服務平台。

張嘉哲指出，圖書館1至3樓分別為兒童樂齡閱覽區、開架書庫區與青少年閱覽區，4樓為文藝展示區，館藏10萬餘冊，未來與縣立圖書館、中興新村國資圖合作，讓南投市處處有學習的地方，打造南投教育城。

許淑華表示，過去南投市立圖書館供孩子看書、親子互動，還有附設幼兒園，但市圖命運多舛，遇多次地震成危樓，只好被迫搬遷，很高興前市長宋懷琳、現任市長張嘉哲攜手努力，市圖順利重建，現在工資、建築成本高漲，未來市圖若須縣府挹注經費，一定全力協助。

宋懷琳說，圖書館歷經3任市長，總算開花結果，非常感謝教育部補助經費，才能順利動工，未來圖書館多功能的規劃使用，相信會成為南投市的新亮點。

蔡培慧認為，孩子成長過程有書為伴，或跟上時代學習程式語言，都非常棒，允諾未來市圖若有需要，她一定會協助爭取經費強化市圖軟體設施。