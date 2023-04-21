中國大陸外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。韓聯社提問，韓國政府就昨天中國外交部例行記者會上有關韓國的發言指出，這是外交上的失禮，召見中國駐韓大使邢海明提出了抗議。對此，汪文斌表示，針對韓方就台灣問題發表的錯誤言論，中方已分別在北京和首爾向韓方提出嚴正交涉，全面闡述中方立場，強調一個中國原則是中韓關係的政治基礎，要求韓方恪守中韓建交聯合公報精神，在台灣問題上謹言慎行。

汪文斌強調，中方維護自身主權和領土完整正當合理，堅定不移。希望韓方切實恪守一個中國原則，同中方一道，以實際行動維護中韓關係健康穩定發展。

韓國總統尹錫悅日前在接受路透社採訪時，就台灣問題表示「我們與國際社會一道，堅決反對依靠力量改變現狀」。尹錫悅認為台灣議題不僅僅是大陸與台灣之間的問題，而是超越區域的全球議題，一如兩韓關係。尹錫悅說，台海緊張情勢是因意圖以武力改變現狀所致，韓國等國際社會均反對以武力改變現狀。