男扮女裝露下體嚇壞女路人 警半小時逮變態男

新北市汐止區昨20日下午17時許，1名林姓女子走路經過康寧街459巷附近，1名穿著女裝的男子忽然對著林女裸露下體，林女受到驚嚇驚慌失措，男子見狀趕緊騎車逃逸，事後女子報警，警方調閱監視器後將該名變態男子拘提到案。

汐止警方獲報後依規定處理並調閱周邊相關影像資料，發現犯嫌陳男(87年次)犯案後騎乘重機逃逸，警方循線追查，於半小時後於陳男住處將其帶返所製作筆錄，全案依妨害風化罪嫌函送士林地檢署偵辦。