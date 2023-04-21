台南市公立及非營利幼兒園今年新生入園登記作業已陸續展開，市府教育局表示，除因應家長需求，今年2歲幼幼專班共增設19班，可提供240名額外，還配合政策調降公立幼兒園師生比，由現行的1：15調降為1：12至1：13，希望教師能更專注每位幼兒的照顧需求，提升整體教保服務品質。至於非營利師生比，則配合教育部國教署期程辦理。

教育局說，為保障弱勢家庭及偏鄉學子受教權益，台南市公立幼兒園自110學年度起，繼增列3類優先入園對象後，112學年度起除身心障礙幼兒於招生作業前安置外，還將低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等5類法定需要協助幼兒，列為優先招收對象第一順位。

市長黃偉哲表示，家長選擇台南市公幼至少有6大利多，包括「延長照顧到6點：一人即成班、寒暑皆開辦、家長少負擔」、「教學活潑多元：含特色課程與閱讀素養」、「設備充足、環境寬敞安全」、「師資優良、低師生比且師資穩定」、「健康餐點：營養師把關與中央廚房供餐」、「幼小銜接能提早適應」，希望透過市府和學校的努力，讓家長安心地把寶貝小孩交給學校。

教育局長鄭新輝也說，公幼課程由專業的幼教老師設計，活動多元且豐富，園內的設施設備都符合規定且持續更新改善，可讓就讀公幼的孩子享有更高品質的學習。尤其，自112學年度起各公立幼兒園將全面延長課後照顧時間到下午6點，以滿足雙薪家長的需求；此外，為減輕家長負擔，受托照顧的幼兒人數1人以上即開班，弱勢家庭免費，一般家庭家長每小時收費不超過50元，寒暑假皆開班，不足經費由市府負擔。

教育局指出，112學年度公立及非營利幼兒園招生簡章、可招生名額，已於3日起陸續公告，招生對象為學齡滿2歲至入國小前的幼兒（出生期間為106年9月2日至110年9月1日）；將援例採2次登記，第一次招生不足再辦理第二次登記。

其中，第一次登記時間為4月25日、第二次登記時間5月3日；抽籤時間為第一次抽籤4月27日上午9時起、第二次抽籤5月5日上午9時起，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。