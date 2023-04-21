漢來美食旗下「漢來海港」自助餐廳為集團金雞母，目前全台有7家分店。漢來美食今年連9年推出為期3周的甜點季活動，邀請日本金牌甜點主廚小熊亮平來台客座，加入鳳梨、芒果、香蕉及葛瑪蘭威士忌等台灣在地元素打造系列法式甜點，盼增添業績成長動能。

漢來美食2023年首季自結合併營收12.95億元，季增達13.36％、年增達24.99％，連3季改寫新高。漢來美食主管指出，餐飲業內需動能自去年下半年以來維持強勁，漢來海港業績早已超越疫前水準。

展望後市，位於南港的台北漢來大飯店，確定加盟法國羅浮宮酒店集團（LVH）聯盟旗下金鬱金香酒店集團，掛上最頂級的「皇家鬱金香」（Royal Tulip）品牌，於10月以「漢來皇家鬱金香酒店」開幕迎賓，漢來美食已承租1～5樓空間規畫經營餐飲業務。

漢來美食預計將在「漢來皇家鬱金香酒店」開出7個餐飲單位，為今年展店最大重點。漢來美食指出，將有5間餐廳進駐，包括價位較「名人坊」更高的「東方樓」、新品牌餐廳，以及升級版的「漢來海港」自助餐廳，可望掀起一波話題熱潮。

「漢來皇家鬱金香酒店」鄰近南港展覽館、中國信託總部大樓及三井購物中心，設有425間客房，可容納150桌規模的大型國際宴會廳與戶外空中花園等。漢來主管透露，「漢來皇家鬱金香酒店」聚焦爭取來台商務客群，不會挑戰最高房價，反而更看好餐飲業務表現。

此外，SOGO百貨台北敦化店合約預計2025年到期，漢來美食2015年即進駐開設「漢來海港」自助餐廳，將規畫轉戰即將開幕的大巨蛋SOGO重新開幕。而去年開出的「溜溜」酸菜魚專賣店，預計今年新展2店，其中1家為高雄街邊店，預計6月開幕營業。