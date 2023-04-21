AKIRA第1次在台灣參與實境節目，花很多心思。（粘耿豪攝）

AKIRA透露老婆林志玲蠻喜歡在家帶小孩。（粘耿豪攝）

AKIRA（左起）、王陽明、王彩樺、蔡昌憲、温昇豪、禾浩辰今出席《神秘五金行》記者會。（粘耿豪攝）

「國民姐夫」AKIRA與林志玲結婚4年，育有1歲3個月的兒子，他今（21日）與王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲出席衛視原創《神秘五金行》記者會，由於這次實境秀在老婆林志玲家鄉台南取景，雖然妻小沒去探班，但AKIRA說：「當時到台南2、3個禮拜，每晚收工之後，都會跟老婆互相報告今天如何，以及看看小孩好不好。」

AKIRA第1次參與台灣實境節目，表示在拍攝過程中，費很多心思在語言及文化上，因為必須跟當地鄉親打招呼，有刻意學一些中文跟台語，透過節目想更深度了解台灣文化。對於林志玲有可能拍實境節目嗎？AKIRA說老婆目前蠻喜歡在家裡照顧小孩，但之後會怎樣很難說，「不過，志玲本身也很喜歡傳遞一些正能量給大家，之後或許有好的機會，會拍實境節目也不一定。」

至於問到大家關心的第2胎計畫，王彩樺馬上跳出來救援，卻意外自爆已更年期，笑說：「我是沒機會了啦，『停啦』。」但AKIRA仍回答：「因為小孩這件事不是我們想生就能生，是上天決定，有1個小孩我們就已經很滿足了。」因日本藝人注重隱私，他似稍微習慣台灣演藝圈生態，稱享受台灣媒體自由發問的環境，覺得有趣。

隨後，話題順勢轉向王彩樺的更年期問題，54歲的她坦言前2年前得了更年期的憂鬱症，並敘述身體狀況，「我當時是什麼事都不想做了，而且每天都在哭，一直在盜汗跟潮紅。」表示症狀持續1年多，感嘆：「但要熬過那段時間，女人很辛苦。」透露沒吃賀爾蒙的藥控制，靠喝紅酒自然好轉。

《神秘五金行》將於5月20日起，每周六晚間8點在衛視中文台全台首播，Disney＋同日晚間10點上線。