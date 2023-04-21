現代人常有活躍的性生活，但過程不慎可能會感染性病，導致性器官外觀如同玉米，泌尿科醫師高銘鴻表示，常見的性病包括梅毒、淋病、非特異性生殖道感染，性病不只會影響性器官，更可能蔓延到身體其他器官，引發致死的併發症。他提醒，若性器官出現損口、水泡、肉粒、很癢、頻尿等症狀，就可能是病徵，務必要及早求診。

高銘鴻在其臉書粉專表示，常見的性病包括梅毒、淋病（俗稱白濁）、非淋菌性尿道炎、非特異性生殖道感染、陰部疱疹、性病疣（俗稱椰菜花）、陰蝨、衣原體性尿道炎等。

他表示，性病不單會影響性器官及生殖系統，造成痛楚，更可能蔓延到身體其他器官，引致併發症，造成不育，甚至死亡，所以民眾務必要及早求診，以減輕症狀、避免產生併發症。

他並表示，因不同性病的潛伏期有長有短，病徵未必明顯，所以很容易被忽略，民眾若出現4種症狀，包括1. 性器官出現損口、水泡、肉粒；2. 性器官很癢；3. 小便頻密或刺痛；4. 男性尿道排出白色膿，都可能是性病的病徵，應該要及早求診，治療性病須聽從醫生指導及接受治療，才可達到預期效果。有需要時，性伴侶同時接受檢查與治療，以免反覆傳染。

他提醒，在性病未完全治癒之前，須停止任何性行為，以免再受其他性病感染及將自身性病傳染給他人，此外性生活活躍的人還是要全程使用保險套。