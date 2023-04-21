嘉義檢警會同法醫師今天下午對吳男砍殺妻兒後自殘墜樓釀3死凶殺案，相驗3名死者，檢方表示，初步相驗死者林姓女子身中14刀，集中在胸部及頸部，10歲長子有深達氣管的刀傷致命，吳姓死者左右頸部及左右手腕都有刀傷，曾傳疑似遺言簡訊給親人「要帶孩子一起走」。

嘉檢主任檢察官兼發言人江金星表示，陳昱奉檢察官會同楊法醫師初步相驗研判，吳妻有14刀，集中在胸口及頸部，吳童主要致命傷是頸部銳器傷。

10歲吳童頸部有1處深達氣管，左頸部銳器傷致命；吳男左手腕右手腕都有自殘刀傷，右頸及左頸有刀傷，頭部有墜地破裂傷痕、頸椎有斷裂，已採集跡證，將於26日進一步解剖有無毒藥物反應。

吳男有傳簡訊留遺言，說明是經濟因素，且說要帶走兩位小孩，現場蒐集到疑似凶刀，要進一步確認是否就是這把凶刀。

凶案現場住宅有監視畫面，21日凌晨2點半吳姓男子在屋外走動，凌晨3時用屋外的鋁梯架梯爬上2樓陽台進屋內後，後來又從2樓往外跳下。

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