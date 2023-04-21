美國政府近來數次表示，面對中國大陸侵台威脅，美方應減少對台灣晶片產業的依賴。類似言論引發台灣官員不滿，私下與美國溝通，希望對方能「少說兩句」。

根據《彭博》報導，台灣官員特別在意美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的發言，她指美國對於台灣晶片的依賴是「站不住腳」、「不安全的」。同樣令人不安的還有眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul），他在日前訪台時表示，台灣的半導體產業是一項戰略資產，「非常容易被入侵」，而美國需要盡快將晶片供應鏈遷出台灣，因為「所剩的時間已經不多了」。

報導指出，台灣官員面臨的難題，是一方面要維持全球90%先進半導體基地的地位，同時也要努力吸引盟友的軍事和外交支持。日前（4/12）股神巴菲特親口證實，基於對台灣地緣政治風險的擔憂，在去年第四季重砍86%台積電ADR持股。

美國為提振國內半導體業，同時降低對台灣的依賴，於去（2022）年正式啟動了規模約520億美元的《晶片法案》（Chips and Science Act），其中部分款項將用來投資台積電在亞利桑那州設廠。不過台積電堅定表示，晶片研發等先進技術將會留在台灣，意味著台海若爆發戰爭，美國或其他國家仍會面臨晶片斷供的衝擊。在未爆發戰爭的情況下，企業仍會持續向台積電下單。