北市松山區一名9旬吳姓婦人4月18日上午因身體不適，外出求醫時迷路，幸好轄區員警林自強、王毓甯到場關心，還提供愛心早餐及礦泉水，並藉愛心手鍊聯繫上其家人，讓她平安返家。婦人兒子吳姓民眾表示，愛心手鍊為姪子送的生日禮物，所幸有熱心的民眾及員警幫忙未發生意外，會好好照顧母親。

松山分局三民派出所警員林自強、王毓甯4月18日上午巡邏時，接獲民眾報案稱撫遠街一帶有老嫗走失，立即趕往現場協助，到場後見老婦獨自癱坐在人行道上，神情疲累無助，於是上前關心，在詢問身分時，發現其無法清楚表達，研判有失智狀況。

考量老婦行動不便加上天氣炎熱，2位員警主動以巡邏車載人回派出所，並提供愛心早餐及礦泉水讓她在派出所休息，員警也發現老婦手腕上的手鏈，發現手鏈背面刻有其家人聯繫方式，立即聯絡其兒子吳姓民眾。

抵達派出所的吳姓民眾表示，母親今日趁家人不注意外出，愛心手鍊為姪子送的生日禮物，母親才會將其戴在手上不肯拿下，所幸有熱心的民眾及員警幫忙，未發生意外，會好好照顧母親，留意她的身體狀況。

松山分局提醒，若家中有長者，應多加關懷照顧，或申請愛心手鍊佩掛在長者身上，才能在發生走失狀況時，警方獲報後可迅速聯絡家屬，協助迷途長者平安返家。