分析師普遍預期該央行將升息200個基點。

阿根廷3月份的月通膨率達到7.7%，創下20年來新高。

此次升息延續該國央行新一輪的緊縮政策。此時阿根廷央行正在與物價持續飆漲和外匯存底不斷縮水奮戰，隨著經濟上的疑慮加劇，其本幣披索兌美元匯率在「平行通貨市場」（parallel currency market）、也就是所謂的黑市已經創下歷史新低。

除了通膨和外匯存底等問題之外，乾旱的氣候也重創該國主要經濟作物黃豆和玉米的出口。

黑市是其中一種非官方匯市，在嚴格的資本管制下蓬勃發展，亦獲得部分國家政府默許。目前黑市披索大貶近4%，報438兌一美元，約是官方匯率218披索的兩倍高。

阿根廷央行在今年3月將其基準利率調升300個基點，為2022年9月以來首次升息，當時該央行結束上一輪激進的緊縮周期。該央行曾經預期通膨將降溫，今年或許可以降息。但事與願違，該國的通膨再度彈升，使現任總統費南德茲（Alberto Fernandez）領導的貝隆派（Peronist）政府支持度再度受挫。在10月大選前的民調中，目前執政黨的支持度落後保守派的反對黨。

根據阿根廷所做的預測調查，到今年底，通膨率可能達到110%，而摩根大通預估可能達到130%。