觀察者網報導，「中國式現代化與世界」藍廳論壇21日於上海世界會客廳舉行。在「人文交流互鑒，文明美美與共」分論壇上，新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士馬凱碩提醒，當今世界陷入困局之際，不妨來聽聽中方和東協十國發展「正和關係」帶來的好消息。

他指出，在國際合作方面，中國大陸與東協十國之間的關係可被視為典範。「這一點很重要。因為我們生活的世界如今深陷困境，有地緣政治對抗，還面臨全球經濟衰退的危險，再加上烏克蘭戰火紛飛，人們擔憂氣候變化……到處傳來壞消息。所以，我們需要一些好消息。」而這個好消息，就來自中國大陸與東協國家之間的模範關係。

馬凱碩補充道，即便美國、歐盟這樣的傳統大國，也可以從中國大陸與東協的關係中汲取經驗。因為在説明周邊地區發展方面，中國大陸作為一個經濟大國，做的比歐盟對北非、美國對中美洲乃至拉丁美洲要多得多。

他介紹說，2000年，中國大陸與東協的貿易額僅為400億美元，規模還不到美國與東協貿易額的1／3。但幸運的是，中國大陸向東協十國提出了自由貿易協定，並於2001年簽署通過。「中國－東協」貿易額隨之出現了「爆炸式」增長，從2000年的400億美元，飆升到2022年的9750億美元，接近兆美元大關。

「這個數字太驚人了，尤其在歐洲與北非之間、美國與拉丁美洲之間貿易額的襯托之下。」眾所周知，歐洲和北非之間的關係歷史悠久得多，但它們2021年的貿易額僅為3850億美元，就連美國與拉丁美洲之間的貿易額也只有3750億美元左右。

報導稱，話說到這，問題就來了。馬凱碩發出「靈魂拷問」：「怎麼會這樣？為什麼美國、歐盟等傳統強大的經濟體，沒能與鄰國分享它們經濟發展的果實？而中國卻這樣做了，（與它們）形成強烈對比。值得注意的是，所有關於自由貿易好處的理論都來自西方，它們自己卻沒能踐行這些自由貿易理論，這是場悲劇。」

他相信，未來10年內，東協經濟規模將超過日本。「如果東協當初沒有開放並歡迎與中國的自由貿易協定，那麼它所有這些令人難以置信的經濟、社會和人類發展都不可能發生。」