《頭條揭密》3女童與世無爭竟被燒死？ 運匠助警破案逮凶驚險離奇

2003年7月，基隆市中山區某社區的一戶人家，闖進了一個頭戴安全帽、手持白色汽油桶及尖刀的男子。男子進入後二話不說，便在客廳潑灑汽油，接著點燃汽油縱火。這一把火，不僅把房子燒得面目全非，也害了當時一對8歲、5歲姐妹花，及住在隔壁5歲小姐姐的3條小命。

全家客廳聊天

當時幾乎全家都在，4個大人都坐在客廳聊天，火勢一發不可收拾，屋主夫婦急忙帶著年長的祖母逃離。但大火迅速吞沒了木製的夾層，3位小女生不幸罹難。

基隆市刑警大隊副大隊長，時任基隆市四分局偵查隊長的呂景發回憶起這起縱火殺人案，仍難掩情緒。（張志康攝）

8歲及5歲的小女童慘遭燒死，5歲的妹妹原本在案發第二天就要參加幼稚園的畢業典禮，沒想到永遠的錯過了獎狀和畢業證書。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

時任基隆市警局第四分局偵查隊長，現任基隆市刑警大隊副大隊長的呂景發回憶道，警方在介入調查後，發現這家庭生活背景單純，也沒有與人結怨，很難理解為何有人衝進縱火。

一直問到不住家中的屋主姊姊阿玲（化名）時，案情才有了突破。阿玲懷疑，這件事可能與她住在同社區的前男友林金德有關。她當時表示，她與林金德是前男女朋友關係，已經分手但林持續糾纏不休。經過警方調閱監視器，林家阿嬤一眼認出縱火者正是林金德！

林金德以開計程車維生，平日不僅好賭，酒後還會對同居女友拳打腳踢（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

詭異的前男友

問題來了，為什麼林金德竟會企圖縱火燒死這家人？原來，林金德以開計程車維生，不僅有賭博惡習，而且只要喝了酒之後就有暴力傾向。兩人同居的地點，與林家就在同一個社區，阿玲與林金德同居10年，不知被林打過幾次，為了生命安全與林提出分手，並搬離同居處。

得知林金德落網後，憤怒的民眾將四分局團團圍住，要警方把林金德帶出來給一個交代。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

林金德在落網後毫無悔意，甚至還趁看守所中秋懇親，打電話給被害人，恐嚇要對她及家人不利。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

萬萬沒想到林金德竟將她綁架至台北控制行動，阿玲只好想辦法逃回基隆並報警處理。而警方正因綁架案通緝林金德，林懷疑起阿玲躲在弟弟家中，便惡向膽邊生，想縱火殺死這家人。

呂景發說，案發時是2003年，當時的科技不像現在，對於本來就在北北基到處跑計程車的林金德，想要掌握其行蹤更是難上加難。警方想辦法湊出5000元的破案獎勵金，拿著林男照片跟車號到計程車的各排班站點，請司機大哥幫忙找人。此時，運將們聽說要找的是暄騰一時的縱火案凶手，義憤填膺的運將全都動員起來。雖然接連在北市南港、內湖、松山發現林金德的身影，但警方到場後卻都撲空。

警方後來接獲運將的情報，指林金德在北市大安路與市民大道口現身，當時是下班時間，林金德的計程車被卡在車陣中，警方上前包圍，發現後座還有乘客，眼見紅燈即將轉換綠燈，警方情急下掏出手槍以槍柄擊破玻璃，打開車門把將林金德強拉出車外壓制，將他緝捕歸案。

警方將林金德押回當時第四分局基隆舊址後，抓到了林金德的消息才傳出，沒想到已經有數百名民眾包圍了分局，怒氣衝天的家屬及社區居民想要狠狠地教訓林金德。

鄉親包圍喊打

這一下子把四分局包圍了2天2夜，呂景發說，當時只要把林金德帶出去，就一定會被民眾當場打死，連當時的四分局分局長要出門開會，都被憤怒的民眾拆了車上的雨刷和後視鏡，緊繃的氣氛可見一斑。

呂景發表示，最後只好施展偷天換日，先將林金德與刑警拷在一起，兩人進入偵防車後行李廂中，他與另一名刑警開著偵防車，降下車窗從四分局車庫開出，讓民眾看到車內無人，才順利將林金德移送基隆地檢署。

由於事證明確，檢察官具體求處死刑，林金德不僅毫無悔意，還趁著看守所中秋懇親開放打電話，再次揚言恐嚇要對阿玲不利。法官為此難得地在庭上破口大罵林金德是畜生，判處死刑確定。

法官痛斥畜生

而阿玲一家一直到2013年林金德執行死刑後，才終於能夠放下心，稍稍得到一絲慰藉。