保外就醫的前總統陳水扁21日上午現身民進黨立委賴惠員服務處，提及國民黨2024年的總統人選，他看好新北市長侯友宜是藍營最強人選，回憶侯當他部屬時的表現，認為「他確實不錯」。

相對民進黨2024年總統人選將賴清德定於一尊，國民黨仍陷入初選爭奪戰，在藍營所有人選中，陳水扁對侯友宜最印象深刻，他擔任總統時，對侯的表現感到滿意，他才能一路升官。

陳水扁表示，當年他想提拔侯友宜從刑事局副局長升任局長，但欠缺外勤主管經驗，原本要調任台中市警局長，但當時該缺已有侯的刑事局主管王卓鈞要去，為避免與主管爭位，協商調任桃園市警局長，侯友宜才有機會認識當時的桃園縣長朱立倫。侯補了外勤主管資歷，才能一路升任刑事局長到警政署長。

陳水扁公開現身，外界仍對319槍擊案充滿好奇，他提到最了解此案案情的人，並非時任刑事局長的侯友宜，而是當時案發地的台南市刑警隊長，也是現任台南市警局長廖宗山，阿扁說「你們問他最了解」。

時隔多年，侯友宜如今代表國民黨總統參選呼聲高，陳水扁21日表示，依照自己從政的經驗，國民黨這次勢必提名最強的總統候選人，侯應該是不二人選。

阿扁對侯友宜擔任警政署長的表現感到滿意，他表示「如果表現不好我怎敢用他？」稱侯確實表現不錯，當初才願意栽培他。