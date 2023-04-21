證券商公會特別感謝立法院、行政院、財政部及金管會各部會積極溝通與協調，認同權證避險降稅對權證市場的活絡、台股流動性的提升，及提供給投資人更有利的買賣報價，讓投資人買到較便宜權證。
證券商公會預期，權證避險降稅實施後，並可增加政府稅收、創造就業、培養並留住金融人才等帶來多重效益。證券商公會將督促權證發行商遵循財政部會商金管會訂定之相關子法規及控管措施，儘早完成申報系統相關作業，為權證避險降稅上路提前做好準備。
權證避險降稅法案三讀通過，券商公會理事長陳俊宏坦言，這將是健全權證市場發展最重要的一步。歷經多年卡關後，立院21日已三讀通過「證券交易稅條例」修正法案，權證避險降稅稅率從原本千分之3降至千分之1，實施五年。
證券商公會特別感謝立法院、行政院、財政部及金管會各部會積極溝通與協調，認同權證避險降稅對權證市場的活絡、台股流動性的提升，及提供給投資人更有利的買賣報價，讓投資人買到較便宜權證。
證券商公會預期，權證避險降稅實施後，並可增加政府稅收、創造就業、培養並留住金融人才等帶來多重效益。證券商公會將督促權證發行商遵循財政部會商金管會訂定之相關子法規及控管措施，儘早完成申報系統相關作業，為權證避險降稅上路提前做好準備。
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