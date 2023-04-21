為回應美國和其他7國集團（G7）於本週二（18）會議上譴責北測試固體燃料洲際彈道飛彈，並敦促北韓無核化的聲明。北韓官媒今天稍早（五）引述外交部長崔善姬的話表示，除非美國及其盟友的軍事威脅被消除，否則北韓將會繼續維持核武國家地位，將持續增強其軍事力量，並抨擊G7干涉北韓主權。

據《路透社》（Reuters）21日報導，為因應北韓不斷加強軍事活動，當美國和韓國軍隊春季軍事演習時，局勢也變得緊張。北韓的外交部長崔善姬表示，即使華盛頓和西方其他國家否認，北韓作為一個核大國的地位仍然是「不可逆轉的」，這也是“無可爭辯和明顯的現實”。

崔善姬還補充說，北韓發展核武器只是為了防範美國的威脅，並敦促華盛頓放棄對北韓的「敵對政策」以確保自身安全。《朝鮮中央通訊社》（KCNA）引述她的話：「我們絕不尋求任何認可或批准，因為我國滿足於自身擁有對抗美國核威脅的實力。」

崔善姬指責G7國家通過要求無核化而非法干涉北韓的內政，表示如果他們試圖侵犯北韓的主權和核心利益，平壤將會作出回應。崔善姬說：「我們將繼續採取行動措施，基於主權國家所授予的所有法律權利，直到對我們具有敵對性的美國及其盟國的軍事威脅完全被消除為止。」

負責處理南北韓關係的統一部譴責北韓的聲明為「牽強附會」，敦促其停止威脅和發展非法武器計劃。統一部副發言人李孝貞在一次新聞發布會上表示：「北韓永遠不會通過核武器和飛彈發展得到它想要的，它只會更加孤立於國際社會。」統一部長權永守表示，在南韓總統尹錫悅下週訪問美國總統拜登舉行峰會之前，無法排除北韓進行重大挑釁的可能性。