澎湃新聞21日報導，共軍第八艘055型驅逐艦咸陽艦正式官宣亮相。在中共海軍成立74周年紀念日即將到來之際，大陸央視軍事頻道21日報導〈055新成員解纜起航，萬噸大驅三艦同框〉的新聞，視訊中出現了咸陽艦、大連艦和延安艦三艦同框的畫面，這也是咸陽艦首次官宣亮相。

隨著咸陽艦的亮相，中共海軍目前已有8艘055型萬噸大驅公開亮相。055型驅逐艦是中國大陸研製建造的第一型萬噸級驅逐艦，此前055型驅逐艦南昌艦艦長周明輝海軍大校向媒體介紹說，南昌艦研製先後突破大型艦艇總體設計、資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力。

根據官方消息，2017年6月28日，055型導彈驅逐艦首艦南昌艦在上海江南造船廠舉行了下水儀式。2020年1月12日，海軍055型驅逐艦首艦南昌艦歸建入列儀式在青島某軍港碼頭舉行。南昌艦的入列，標誌著中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。