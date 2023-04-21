王美花出席「商業服務業齊心 邁向淨零排放倡議會」，會前接受採訪時解釋，台積電在法說會上說明未來營收最主要還是受到國際景氣、產能利用率下滑、通膨等因素影響，電價上漲確實對台積電來說會增加成本，但台灣的電價在相關國家相比，仍是相當有競爭力。

台灣半導體廠商對美國晶片法案持續發表意見，王美花表示，對於廠商申請美國晶片相關補助內容，都持續在跟廠商有密切的聯繫，經濟部也會協助轉達廠商關切的議題，這段時間還要再看後續處理、經濟部會密切跟廠商聯繫。至於未來是否會拉高溝通層級？她說，會跟美方轉達業界意見，現在不方面透露。

另外，王美花日前提到將努力提升服務業低薪現況。她強調，要提升服務業薪資的同時也要提升服務業品質，這樣才大家覺得值得去消費、進而不斷消費，這樣不僅業績會提升，當獲利好也會提升員工薪水。

王美花表示，經濟部會持續輔導服務業往這方向走，未來商業司改組升格為商業署，就會有更多能量達成這個目標，而且減碳轉型工作已經有公務預算、役後特別條例等，將會挹注廠商數位化提升、設備低碳更新，讓產業有更好的改善。