許多人喜歡去美式賣場好市多COSTCO購物，不過一名女網友表示，日前她在好市多買了「3大1小」組合的知名洗髮精，沒想到打開一看發現，4瓶裡面滿滿都是水，讓她懷疑可能是其他會員蓄意動手腳再退貨，氣得直說：「真的很沒品」，貼文一出，引發熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，今年3月時在好市多買了一組洗髮精，為「3大瓶+1小瓶」的組合，而這款洗髮精她已經回購數次，未料今日拆封使用時發現，「怎麼那麼水！」她形容，像是整罐洗髮精用到見底，「很勤儉持家地加水加到全滿」。

女網友在好市多買了一組洗髮精，疑似是其他會員退貨後又重新上架。（圖／王姓網友授權使用）

4瓶洗髮精打開來竟然倒出水，讓女網友覺得相當傻眼。（圖／王姓網友授權使用）

更讓原PO詫異的是，經過檢查，這組洗髮精「3大1小」的瓶子裡，竟然全都裝滿了水，原PO一度懷疑是廠商出貨品質有問題，但再次查看包裝封口後，驚覺「明顯被重貼了！且壓在原封膠上」，讓原PO不禁痛批，若是其他會員蓄意動手腳再退貨，「真的很沒品」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「偷雞摸狗的會員，老天爺會懲罰他的」、「太誇張了吧， 有需要連幾罐洗髮精都要貪嗎」、「之前朋友買被退貨重新上架的SK2，裡面也被換成化妝水」、「這種人會遭報應，占這些便宜以後會連本帶利全吐出來」、「太扯了 ，等等我也來檢查一下我買的」、「如果真的硬要退，用完也可以退，這樣做真的超無聊」。