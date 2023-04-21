香奈兒於1987年問市的Premiere腕表為了慶祝35周年，日前在台北舉辦「Premiere Funfair」嘉年華會，派對現場猶如一座超大型遊樂場，昆凌開心玩遍所有遊樂設施，嚷著「好想帶孩子來玩」，桂綸鎂同樣童心未泯，興奮中又帶有一點緊張，在尖叫聲中挑戰各項冒險遊戲，十分符合魔羯座的個性。

香奈兒為歡慶Premiere腕表35周年，舉辦Premiere Funfair嘉年華會。（CHANEL提供）

香奈兒Premiere Funfair嘉年華猶如超大型的遊樂場。（CHANEL提供）

昆凌顧不得三寶媽的形象玩遍香奈兒Premiere Funfair的遊戲台，樂在其中。（CHANEL提供）

Premiere腕表是香奈兒第一只腕表，獨特的八角形表殼源自No.5香水瓶蓋，皮革穿鍊的表帶呼應經典菱格紋包款的鍊帶，既是腕表，也是手鍊，因此「Premiere Funfair」嘉年華會的派對現場擺放各式各樣的遊戲機，在細節融入Premiere腕表的設計元素，「打地鼠」的按鈕換成八角形，「大槌王」擊出最高分時八角形燈會發光，「射飛鏢」的獎品是八角形珠寶盒裝爆米花，充滿了歡樂童趣。

香奈兒Premiere腕表內外皆美，完美傳承香奈兒的品牌精神。（CHANEL提供）

昆凌身穿香奈兒套裝出席嘉年華會，顧不得三寶媽的形象樂在其中，她笑說還好孩子沒來派對，否則一定會和她搶玩具。昆凌也分享她與媽媽都是香奈兒迷，各自擁有多只香奈兒腕表，她的第一只香奈兒腕表是J12，是2000年J12問市時媽媽搶先購入送給她17歲的生日禮物，而媽媽也早在1987年香奈兒推出Premiere腕表時，就搶先購入了一只，母女倆各自擁有第一代的Premiere腕表和第一代的J12腕表，可見對香奈兒喜愛的程度。

香奈兒Premiere腕表的八角形表殼，設計靈感源自No.5香水的瓶蓋。（CHANEL提供）

香奈兒Premiere腕表今年歡慶35周年。（CHANEL提供）

平日看起來端莊優雅的桂綸鎂，一到了「Premiere Funfair」嘉年會玩性大開，尤其是玩射飛鏢時，飛鏢竟然彈回來，讓她又是尖叫又是歡笑，就像她擁有的兩只香奈兒腕表，一是中性帥氣的BOY．FRIEND腕表，一是柔美內歛的Premiere腕表，有時勇於挑戰冒險，有時寧靜優雅，就像是她的個性。

Premiere腕表是第一只香奈兒腕表，由1987年香奈兒前藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）精心打造，是香奈兒正式進軍腕表市場的代表作，隨後香奈兒在1990年於巴黎芳登廣場18號打造腕表與珠寶旗艦店，從一個高級時裝品牌，正式躋身一線高級珠寶與腕表之列，Premiere腕表的問市具有象徵性的意義，可說是一個劃時代的起點。