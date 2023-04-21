新豐國中彭成愷在全中運賽事中替新竹縣拿下首金。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣在全中運自由車賽事中，一共拿下1金2銀4銅的好成績。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

2023年全國中等學校運動會新竹縣地主隊21日摘下首金！新豐國中彭成愷在強敵環伺的國男組自由車72公里個人公路賽，力克群雄拿下金牌，賽後他和教練方芬芳及隊友們振奮歡呼，直稱「終於可以鬆一口氣了！」至於新竹縣長楊文科前天宣布個人賽第1名獎金加碼至10萬元，領獎後要如何運用？他則靦腆地說「請隊友吃飯後存起來」。

全中運自由車項目21日上午在台3線舉行高男組110公里、高女組72公里、國男組72公里以及國女組36公里個人公路賽，各組選手在中午前陸續回到終點。地主選手新豐國中彭成愷在國男組拿下第1名獲得金牌，同隊選手劉超然則拿下第4名。

彭成愷賽後表示，16日在台中市比完個人爭先賽後有點中暑，甚至前一天還流鼻血，直到比賽當天才稍微好轉。比賽狀況也滿順的，但很多學校選手都很強，一直競爭到最後衝刺階段時，他還受其他選手「包夾」，一度擦撞，所幸他趕緊找到縫隙，一邊嚷著「借過！借過！」後鑽出車陣，才擺脫其他選手，領先衝過終點。

他也說，賽前覺得滿有壓力，但抵達終點的瞬間「很開心，壓力全沒了」。競賽過程中，他對峨眉湖路段很有印象，「大佛那邊的下坡坡度很斜又進彎，大家都貼很近，具相當危險性」，不過很有挑戰性。至於個人賽第1名的10萬元獎金打算如何使用，他靦腆笑說，「請大家（隊友）吃飯，然後存起來」。

教練方芬芳說，彭成愷短距離爆發力較好，賽前本就看好彭成愷和劉超然、謝易錡，都有實力摘金，也叮嚀他們要互相協助，可惜謝易錡賽中不慎摔車，劉超然的車也在前一天出現零件疲乏等狀況。不過雖然是個人賽，但選手們都需要運用策略，以團隊作戰，「所以他們都是金牌！」

方芬芳坦言，很感謝新豐國中校長張明智非常支持自由車團隊，大家都想用好成績回報校長，所以壓力一直很大，「到今天總算盼到金牌，真的很感謝選手和校長，他們都很辛苦」，雖然今年國中加上高中只有11名選手，但他們都很團結，讓她很感動。

見到自家選手比出好成績，張明智笑得開懷，他說這批選手實力堅強，可惜在台中市的比賽只拿銀牌，公路計時賽又碰上劉超然的車出狀況，不免覺得有點嘔，但他還是鼓勵選手放鬆心情。21日的比賽他待在終點殷殷期盼，果真看到彭成愷領頭衝線，他指著自己的雙眼笑說：「你看到我快掉眼淚了嗎？」