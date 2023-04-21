3至10萬賣台國防情資 7現、退役軍官遭起訴 17:272023/04/21 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓退役空軍上校收買台灣6名陸海空三軍軍官，每人以3至10萬元不等代價販賣軍事機密。高雄高分檢今依國家機密保護法等罪起訴劉男等7人，其中4人已被收押。（示意圖/shutterstock達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓退役空軍上校暗助大陸情治單位，收買台灣6名陸海空三軍軍官，每人以3至10萬元不等代價販賣軍事機密。高雄高分檢今依國家機密保護法等罪起訴劉男等7人，其中4人已被收押。 檢方今年1月指揮調查局搜索，帶回劉男等7人，退役劉姓上校、現役孫姓中校、龔姓少校、劉姓少校4人偵查階段中被押，移審高雄高分院時裁定羈押。另3人因來不及將情報外流，訊後交保候傳。 劉男疑似收取大陸情資單位數百萬元，在台以每則情資3至10萬元不等代價向現、退役軍官收買軍事機密。檢方向國防部確認外洩機密屬實，依法將7人起訴。 #情資 #軍官 #劉姓 #劉男 #7人 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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