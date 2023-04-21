劉姓退役空軍上校暗助大陸情治單位，收買台灣6名陸海空三軍軍官，每人以3至10萬元不等代價販賣軍事機密。高雄高分檢今依國家機密保護法等罪起訴劉男等7人，其中4人已被收押。

檢方今年1月指揮調查局搜索，帶回劉男等7人，退役劉姓上校、現役孫姓中校、龔姓少校、劉姓少校4人偵查階段中被押，移審高雄高分院時裁定羈押。另3人因來不及將情報外流，訊後交保候傳。

劉男疑似收取大陸情資單位數百萬元，在台以每則情資3至10萬元不等代價向現、退役軍官收買軍事機密。檢方向國防部確認外洩機密屬實，依法將7人起訴。