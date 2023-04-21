今（21）日14時36分許在南港區舊莊路一段17號前路樹倒塌，一輛自小客經過遭路樹壓到，所幸駕駛沒有受傷，另壓毀停在於路旁之路邊自小客車，路樹傾倒也造成舊庄路無法通行。
警方表示，4月21日14時36分許舊莊里長反應在南港區舊莊路一段17號前路樹倒塌路面無法通行。分局獲報，立即派遣線上巡邏員警前往現場指揮疏導管制交通，經查路樹不明原因傾倒時壓到路上行駛之趙姓女駕駛（65年次）之自小客車，幸尚無明顯外傷，另壓毀停在於路旁之路邊自小客車，目前現場仍在排除當中，請駕駛朋友注意，避開此路段。
今（21）日14時36分許在南港區舊莊路一段17號前路樹倒塌，一輛自小客經過遭路樹壓到，所幸駕駛沒有受傷，另壓毀停在於路旁之路邊自小客車，路樹傾倒也造成舊庄路無法通行。
警方表示，4月21日14時36分許舊莊里長反應在南港區舊莊路一段17號前路樹倒塌路面無法通行。分局獲報，立即派遣線上巡邏員警前往現場指揮疏導管制交通，經查路樹不明原因傾倒時壓到路上行駛之趙姓女駕駛（65年次）之自小客車，幸尚無明顯外傷，另壓毀停在於路旁之路邊自小客車，目前現場仍在排除當中，請駕駛朋友注意，避開此路段。
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