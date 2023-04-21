武陵國小田淑慧老師，帶領布農族小朋友在竹林中表演布農歌謠。（蔡旻妤攝）

國立台東大學文休系研究生余恩賜研發口味香醇獨特的飲品「竹篙青」。（蔡旻妤攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國立台東大學文化資源與休閒產業學系主任蔡進士表示，取出的酒體積會增加一點，因為萃取了竹子的水分。（蔡旻妤攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台東縣延平鄉武陵部落竹林遍布，竹產業曾是當地重要經濟來源，如今逐漸沒落。部落族人、國立台東大學文休系研究生余恩賜以竹產業為基底，融入布農族文化，研發口味香醇獨特的飲品「竹篙青」，未來可成為部落祭典用酒或提供遊客體驗部落文化的新產業。

余恩賜在生竹的節腔上緣鑽孔，以針筒注入高粱酒，經過靜置1周，將竹節取下，底部鑽孔倒入濾杯，香韻醇厚的竹篙青口感滑順，入喉後只留淡淡竹香。他將日前灌入竹篙青倒出邀請部落族人品嚐，族人說，很有創意，味道甜甜的、比原本還好喝，「下次布農族報戰功，可以考慮改用這種方式。」

延平鄉長余光雄指出，武陵部落是延平鄉內竹林資源豐富的地方，竹篙青以酒及竹子的搭配，適合連結目前在地創生議題；台東縣議員古志成指出，對於竹篙青的特色創生，可作為特色旅遊體驗的項目，未來會協助推廣。

國立台東大學文化資源與休閒產業學系主任蔡進士表示，竹篙青灌注生竹內，與竹子一起生長，經過浸泡萃取，同時淡化了高粱的辛辣味，約1個星期後鋸斷竹子，灌入的酒和取出的酒體積會增加一點，因為萃取了竹子的水分。

武陵部落布農族人多以農業為生，平地種有水稻，山坡上常見栽種竹、梅等作物，是當地居民重要的經濟來源，隨著時代背景轉變，農產獲利微薄，年輕一輩多數不願接手墾作，良田荒蕪，僅剩少數長輩續耕，余恩賜研發「竹篙青」，期盼為沒落的竹產業找到新舞台。

蔡進士說，「竹篙青」取出後的竹節還可用來製作竹筒飯，達到全材利用，未來計畫以部落種植的梅子為發想，開創新穎的產業模式，讓「青梅竹馬」為武陵部落旅遊增色，吸引遊客，也為原青返鄉注入動力。

台東大學透過教育部大學社會責任計畫支持，組成「台東Y計畫－共創部落好旅遊」的專業團隊。由文化資源與休閒產業學系的專業協助族人重新認識自己的「文化資源」，體育學系負責山野溪谷技能的培力與領導，數位媒體與文教產業學系負責協助建構行銷平台，與族人攜手找到永續發展的新契機。

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