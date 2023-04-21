每個人面對感情的方式不同，有些人對另一半呵護備至，就怕對方受委屈，不過也有些人表達愛意的方式比較特別，《搜狐網》運勢專欄點名4星座女動不動就找伴侶麻煩，但她們不是故意無理取鬧，而是真的太愛對方了，想從中證明對方的愛意究竟還剩多少。

▍處女座

處女座在感情上很沒有自信，總覺得自己不夠完美，無法讓另一半死心踏地的愛著自己，為了讓對方將目光放在自己身上，她們會刻意製造一些小問題，或是故意找對方的碴，讓另一半更加關注自己。

▍牡羊座

牡羊座平時個性灑脫，但其實內心相當敏感纖細，如果她們認為另一半不夠在乎自己，會故意找對方麻煩，為的就是想試探另一半對自己還有沒有滿腔愛意，只要能從中贏得對方關心和重視，要牡羊女小小使壞一下，她們都不會猶豫。

▍天秤座

天秤座如果覺得在這段感情中沒有得到重視，就會故意做出一些不恰當的舉動來讓另一半擔心，就算有時候會惹怒對方，天秤女還是會照做，因為她們覺得，至少在這個時候，對方會將全部的心思放在自己身上。

▍雙子座

雙子座是典型的刀子嘴豆腐心，不喜歡直接表達自己的愛意，雖然表面上看起來有點不可理喻，總是把情人反擊到啞口無言，但其實只是因為她們太過在乎這段感情，希望引起另一半注意。