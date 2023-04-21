台灣蔬菜將首次海運到新加坡上市，新加坡超市與雲林縣府對此次合作都寄予厚望。（周麗蘭攝）

雲林蔬菜周活動日期4月27日到5月3日，賣的全是蔬菜，包括紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、迷你彩椒、五彩蘿蔔、彩椒、聖女小番茄、黑木耳、秀珍菇、香菇、白玉苦瓜、小松菜、青江菜等。（周麗蘭攝）

新加坡最大連鎖超市「職總平價超市」27日起首次舉辦為期2周的「台灣蔬菜節－雲林良品周」活動，主打台灣平日吃得到的蔬菜新加坡也可以平價吃得到。宜捷威科技公司克服冷鏈技術以海運輸送，使10天後上架的蔬菜仍如鮮採一樣，這也將是台灣蔬菜在外國的第一場蔬菜上市發表會。

新加坡職總平價超市（NTUC FairPrice）有160家分店，此次雲林蔬菜因採海運方式，成本遠比空運低廉，價格與鄰近國家的蔬菜有競爭力，雲林縣長張麗善將親自率團出席上市發表會。

負責本次外銷的宜捷威科技公司總經理林延蓉指出，10年前曾空運台灣蔬菜到新加坡，但因保存技術難以克服，即使空運也很難銷售，這次做好萬全準備，已經做完2次測試，3天內包完4萬5000包蔬菜，海運時間5天，亦即10天內完成採收、集貨、包裝、出口、在國外上架。

林延蓉表示，此次出口的葉菜都來自西螺鎮，明星商品就是10種葉菜，規格是一包200克的普通蔬菜，訴求台灣民眾平日吃的蔬菜在新加坡以台灣價格就買得到，顛覆外國買主的印象。

林延蓉說，職總平價超市為這次台灣蔬菜正式海運出口到新加坡舉辦開幕上市活動，因為很重視這次首次合作，所以直接由進口商配送到各家店，全島超過160店同時鋪貨，反應良好的話，他們預約５月再做一檔促銷，盼帶動其他台灣蔬果外銷。

張麗善表示，雲林縣農產品目前外銷最多的就是新加坡和馬來西亞，這2、3年來已超過300公噸生鮮蔬果，新加坡人對雲林縣的蔬菜其實已很有印象，雲林縣蔬菜不只品質優良，保存技術也越來越提升。

她強調，台灣每3把蔬菜有1把來自雲林縣，現在也有這樣的企圖心讓新加坡3把蔬菜有1把來自台灣雲林縣。

新加坡職種超市的雲林蔬菜周活動日期4月27日到5月3日，賣的全是蔬菜，包括紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、迷你彩椒、五彩蘿蔔、彩椒、聖女小番茄、黑木耳、秀珍菇、香菇、白玉苦瓜、小松菜、青江菜等。

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