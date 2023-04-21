今年乾旱影響不少農作物收成，不過那瑪夏水蜜桃卻因為今年氣候得利，不僅收成佳，甜度也最夠，區長孔賢傑說，今年水蜜桃約有150萬粒，較去年多5成，甜度約14度左右，預計1周後量產，是全台最早熟又最甜的水蜜桃。

高雄市那瑪夏區是全國種植水蜜桃最早之地，居民多以種植水蜜桃維生，區長孔賢傑表示，農業試驗所曾經鑑認，那瑪夏區的海拔、土壤以及氣候非常適合種植水蜜桃，農民種植出來的水蜜桃香氣十足、甜度佳、入口即化，受到大眾喜愛，區公所鼓勵農民改良品質，每年都會舉辦水蜜桃評鑑比賽，藉此提升水蜜桃品質。

水蜜桃農指出，今年的氣候暖冬造成水蜜桃提早開花1個月，花開7至8成，結果時期也沒遇見大雨，幾乎全部結果，且因為陽光充足，今年的水蜜桃甜度非常甜。水蜜桃農許里滿說，他種植7分地的水蜜桃，去年因寒害才套袋1萬粒，今年就套袋3萬粒，收成相當不錯。

那瑪夏打卡努瓦水蜜桃產銷班班長許聖明說，那瑪夏水蜜桃種植面積約41公頃，去年受寒害影響，產量非常少，農民在收成不佳情況下，又要面臨水蜜桃的套袋、桃盒、桃盤、海綿及宅配箱等物價上漲因素，因此去年水蜜桃價格有微漲，今年販售維持去年價格。

許聖明指出，去年水蜜桃漲價，6粒盒裝水蜜桃賣800元， 其餘8粒、10粒、12粒、16粒盒裝分別漲至650元、600元、550元、500元。

孔賢傑說，那瑪夏水蜜桃5至6月正值產季，今年生產的品種優良，果實適中，口感清甜，果肉綿密，皮薄多汁，外觀紅潤，呼籲消費者，如要購買請洽那瑪夏區公所粉專、那瑪夏農業平台取得各桃農聯絡資訊，民眾除可到產地直購外，若不願舟車勞頓，也可查詢那瑪夏公所網站產銷班聯絡方式，透過網路向各產銷班訂購水蜜桃。