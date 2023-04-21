民國八O年代，槍擊要犯四處流竄、開槍犯案，可以説是，台灣治安史上「最瘋狂的年代！」這其中，尤以綽號「宜蘭龍」的十大槍擊要犯陳新發，最爲猖狂。

民國81年間，陳新發連續犯下當街槍殺兩名侯友宜愛將，台北市刑大刑警胡榮裕及李富星；以他爲首的犯罪集團，更一共犯下54起綁架殺人案，作案橫跨七縣市。

當時的警政署長莊亨岱，因陳新發四處犯案、連續殺警，嚴重擾亂社會治安，爲之震怒，在警政署召開的專案小組中，還數次對著當時的刑事局長盧毓鈞等高階警官大拍桌子，並下達「格殺令」。

由於有兩名刑警不幸殉職，當時全國警方同仇敵愾卻也個個提心吊膽，刑事局更組成專案小組，成立了「獵龍專案」，誓言只要見到「阿龍」一定要把他「狙擊斃命」。

陳新發綽號「阿龍」，出身宜蘭冬山鄉，17歲即在台北市厮混討生活，開始在西門町馬殺鷄林立的理容院當「三七仔」去路邊拉客，後來又在中山區民權西路有名的脫衣陪酒酒店「大屯飯店」當泊車小弟。

陳新發每天看到幫派老大上門、揮金如土，所以立志要在道上闖出名號，那時候的他，跟現在黑幫的小弟一樣，只是個懷有「江湖夢」的毛頭小子，都幻想著若能幫老大出頭、敢開槍，就有「小鯽呀變大尾」的一天。

果然才事隔2年，在北市酒店再出現時，陳的作風就開始非常殘暴及惡劣，並且不擇手段地到處犯案。

現任台北市警局督察長的楊哲昌，當年在台北市刑大擔任偵四隊副隊長，他表示，自認大尾了的陳新發回到大屯飯店找碴，因為玩骰子不開心，即殺了賣香腸的攤販，又嫌酒店服務不好，也槍殺兩名舞小姐，就這樣「阿龍不爽就殺人！」的名號逕自闖開。

民國80年間，陳新發又不知從那裡取得大批軍火，便開始綁架、勒索、強盜、洗劫賭場、殺人，然後把擄人得到的贖金、賭場搶的錢，再拿到酒店與舞廳當大爺尋歡作樂，不然就是到賭場豪賭一夜輸掉千萬元。

楊哲昌説，陳新發沒有一技之長，卻想要快速成為有錢人，所以靠的就是「狠」，先強押美容院老闆、勒索5百萬元，對方不從，便開槍將人打死，接著又綁架宜蘭一名議員、勒贖5千萬元，家屬付了2千萬元，議員才獲釋。從此之後，陳的「惡龍」名號在黑白兩道不脛而走。

接連犯下殺人、綁架重案後的陳新發，果然被警政署列為十大槍擊要犯，當時的署長莊亨岱也就在此時，在內部專案會議中還對其下達「格殺令」。

但陳似乎不將警方放在眼裡，甚至還強押一名積極追捕他的宜蘭刑警到山區毆打，企圖將其活埋，最後在同夥勸阻下，才讓刑警交出警槍、下跪認錯，之後放人。

後來，陳新發更「惡向膽邊生」乾脆率同夥重返台北再次犯案，他第一個目標就找上老東家「大屯飯店」老闆，恐嚇勒索5百萬元，還嗆「不給錢就殺人」。不久，他們又陸續綁架多名角頭及幫派老大，並持「MP-5突擊步槍」洗劫北台灣多處賭場。

這時的陳已從惡龍變成頭號惡龍，不僅警政署長二度下達格殺令，各大幫派也串連對他發出江湖追殺令！

楊哲昌說，為了緝捕陳新發，警方組成「獵龍小組」，多次計畫圍捕卻都無功而返，由於陳與同夥常到酒店消費，還會炫耀身上的雙槍，警方獲報，曾在酒店外埋伏重兵，準備在陳踏出酒店之際，立刻開槍逮捕，誰知陳與同夥離開時，竟各自帶著小姐招計程車分頭離開，為免槍戰誤傷無辜民眾，警方最後只能作罷。

1992年2月某日，警方已經在台北市大直某賭場準備設局圍捕陳新發，不料，當天下午綽號「胡鐵花」的刑警胡榮裕，他是當時擔任台北市刑大副大隊長侯友宜的「愛將」，在前往中山區間某茶藝館打聽陳的線索時，意外被陳新發發現，結果竟遭陳持槍在茶藝館眾人面前當埸開槍擊斃，圍捕行動因此被迫停止。

兩個月後、1992年4月11日晚間6點多，台北街頭下著傾盆大雨，刑警大隊兩名刑警李富星及王侯爵，接到侯友宜的指示，說有線民看到陳新發出現在首都飯店，要他們先去查看，侯與楊哲昌隨後也將前去會合。

王、李2名刑警抵達飯店附近後，王先到周遭查探，李則因call機響起，到路邊尋找公用電話準備回電，結果剛好被正在一旁自助餐店內吃自助餐的陳新發看見，李還是「阿龍」的同鄉兼同窗，但陳新發見到他仍不顧舊識殘酷地拔出雙槍，從背後朝李頭部開槍，李倒地不起後，陳竟又對他背部補了二槍。

此時，陳開完槍正準備要逃跑，刑警王侯爵聽到槍聲，趕到現場，與陳當街駁火，王為了阻止陳新發逃跑，打光所有子彈，也擊中陳的左腿，但最後仍被陳一跛一跛地攔下計程車逃離現場。

為了搶救同事，王沒有繼續追，他衝到李身旁，抱著李大聲哭喊：「我們是警察，快叫救護車！」路人聽到後，立刻幫忙打119報案，還有人幫他們撐傘、大喊加油，但李送醫急救後一個小時，仍宣告不治。

楊哲昌說，陳新發之所以認出李富星，是因李過去曾到陳當泊車小弟的酒店蒐集情資，2人是宜蘭同鄉又同年齡，彼此曾相惜過。不過，陳退伍後完全變了樣，到處犯案，李還曾經多次勸陳投案，但陳都說：「回不去了！」沒想到曾以兄弟相稱的2人，最後不僅形同陌路，李還死在陳的槍下。

李姓刑警殉職那晚，台北市警界上下一心，各分局都動員警力搜尋陳新發與同夥的下落，後來載走陳的計程車司機也跑到派出所報案，說自己被陳用槍逼著載他到國父紀念館附近，並證實王姓刑警確實打中陳的左腿，陳在車上打了一通電話就匆匆下車。

楊哲昌回憶，當時各分局分頭打探轄內醫院有無槍傷患者，台北醫學院急診室人員向警方表示，曾接到一通「詢問槍傷要擦何種藥」的諮詢電話，由於警方掌握陳新發同夥的女友就在北醫附近的吳興街租屋，懷疑陳就躲在租屋處。

為了圍捕惡龍，當時擔任專案小組台北市召集人的侯友宜，立即調集300名警力部署，更親自帶著霹靂小組人員進入巷內查探，果然看見陳新發的同夥從一處公寓大門走出，讓警方更加確定陳就躲在屋內。

因為之前的情資顯示，陳與同夥擁有強大火力，除了有MP-5突擊步槍、衝鋒槍外，還有爲數不少的手榴彈，強大相當驚人，爲此，警方不敢大意，持防彈盾牌上到6樓。

但此時攻堅小組還沒破門，屋內的人即開始就對外連開數槍，並出聲喝斥警方不要前進，否則來一個殺一個、來兩個殺一雙！

警方已派出大軍團團包圍，怎麼可能撤退，侯友宜也用「擴音器」喊話要陳新發與同夥快快棄械投降，沒想到陳突然丟出手榴彈攻擊警方，警方則以震撼彈回擊，緊接著現場槍聲大作，1小時的激烈槍戰就此展開。

值得一提的是，雙方駁火過程中，陳新發提出休戰要求，希望讓屋內2名女子先離開，警方同意，護送2女安全離開後，又對陳喊話，但陳的回應竟是拿起步槍掃射，雙方再度開戰。不久，子彈擊中瓦斯鋼瓶引發氣爆，熊熊火光伴隨爆炸聲從屋內傳出，警方3度喊話要陳投降，但陳仍舊不斷開槍，直到火焰將屋子吞噬，槍聲才逐漸靜默了下來。

槍戰結束後，待命多時的消防人員開始滅火，等到火場降溫，警消隨即進入查探，只見3具焦屍，其中一人手持雙槍、緊握不放，最後證實他就是惡貫滿盈的陳新發。

在這場槍戰中，警方一度「彈盡」，所幸轄區信義分局派人將局內所有子彈搬到現場才未「援絕」，但最終也是一彈不留。警方事後統計，雙方合計開了2千多槍，也是台灣治安史上子彈用得最多的一次警匪槍戰。

或許是因為陳新發手持雙槍、命喪火場的結局太過戲劇化，後來竟有電影公司將他的故事拍成電影《十大槍擊要犯之殺生狀元》，讓警界忿忿不平，認為陳明明是壞事做盡的「惡徒」，電影公司卻將他美化成「狀元」，讓命喪其槍下的刑警及其他死者，他們家屬情何以堪！

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