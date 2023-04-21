國民黨總統人選尚未底定，近日前往新加坡訪問的新北市長侯友宜被視為最熱門人選，侯友宜的副手也成為外界討論的焦點之一。國民黨智庫執行長柯志恩今( 21 )日受訪時表示，侯友宜團隊應該會先專心市政、應對議會的總質詢，副手人選等到提名完成後才會決定。對於自己被視為熱門的副手人選，柯志恩親自回應，這些話「目前毫無根據、也不可能」。

柯志恩今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，近日傳出侯友宜陣營私下已經鎖定好搭檔人選，柯志恩表示，副手人選通常會到 9、10 月才會決定，是枝微末節的問題，她也認為，侯陣營現在應該還是以專心市政為主，尤其還要應對新北市議會磨刀霍霍的民進黨議員，不覺得他們會思考到這個問題，應該還是要等到整個提名程序完成後，才會考慮後續的問題。

對於許多人認為柯志恩會是副手的優秀人選，柯志恩也親自回應，「目前毫無根據、也不可能」。

柯志恩認為，侯友宜目前最大的困難，就是新北市議會還沒進行施政報告和總質詢，礙於新北市長的身分，很多事情也都會綁手綁腳。像是侯近日被指控「500萬搓湯圓」的問題，若有競選辦公室就能直接回應，但侯友宜是一個謹守本分的人，在市政報告結束，有一個新的角色之後，外界就能看到一個「全新的侯友宜」。