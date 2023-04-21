經貿官員今天表示，政府確實透過管道與美方溝通，敦促別誇大台灣晶片鏈的脆弱性，台美合作打造的半導體供應鏈，美國設計、台灣製造，各據一方，而且以美國品牌銷往全球，這是最有效率且最成功的分工方式，對台美雙方均有利。

經貿官員進一步指出，希望美方了解半導體供應鏈成功不是依賴台灣，而是在台灣協助合作下所達成的成果；反之，若過度強調政治風險，「會有一點順那些希望台灣危險的人的意」。

彭博資訊報導，美國因擔心中國武力犯台的威脅，官員多次在公開場合稱台海緊張、美國仰賴台灣晶片不安全，但台北的官員覺得美方的相關談話嚇到市場，已私下向美方反映。

熟悉內情的經貿官員今天告訴中央社記者，政府確實透過管道與美方溝通，台灣是全世界供應鏈重要一環，半導體供應鏈是由台灣、美國合作砌築而成，是最有效率、最進步、最成功的分工方式，沒有所謂依賴台灣問題，事實上台灣也大量依賴美方，「他們設計、我們製造，聯合賣到全球」，而且是以美國品牌銷往全世界。

經貿官員強調，「這樣的合作方式，對全世界尤其是台灣與美國最有利」。

經貿官員指出，去年8月初時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國隨即展開軍演，全世界一度擔心台灣情勢；自從放寬邊境管制，近期許多外商總部來台訪問談及此事時，政府均對他們詳細說明，也當面提到「你現在感受台灣氣氛，就知道風險是過慮」。

官員表示，台灣在區域間一直維持穩健安全步調，各種行動都非常克制，「不是挑釁」，是個讓大家放心的角色。

此外，彭博報導內容也提到，台灣官員尤其對美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）感冒，因她曾說仰賴台灣晶片會讓美國「脆弱不堪」、「不安全」。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前訪台時一席台灣晶片業這項戰略資產在共軍入侵時「前景堪慮」的話，也令台灣官方不舒服。

對此，官員表示，可以理解美國要推動「晶片法案」（CHIPS Act），須證明有正當性，但並不覺得互斥程度這麼高，「可以把產業帶回去美國，但不影響台灣是供應鏈合作夥伴。」