2021年新冠肺炎疫情嚴峻，遊戲橘子捐出700多萬元，購買某股票上市的紡織廠生產的15萬件隔離衣給台大醫院，事後調查局發現，該廠商因出貨數量不足，疑以其他公司雜牌貨混充充數，還不實貼上該廠商的標籤，偽稱是該廠商生產出貨，涉嫌違反《醫療器材管理法》、《刑法》商品虛偽標記罪嫌，台北地檢署21日指揮台北市調查處兵分9路搜索，約談該廠商陳姓員工、子公司人員共5人到案。

遊戲橘子集團2021年因新冠肺炎疫情嚴峻，見全國醫療院所的儲備資源皆快速消耗中，決定捐贈700多萬元，購買某股票上市的紡織廠生產的15萬件隔離衣給台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。

但調查局發現，遊戲橘子是向該上市紡織廠的子公司訂購15萬件隔離衣，約定向母公司紡織廠購買，因此應該是由母公司出貨，不過事後卻發現子公司疑因出貨數量不足，改以其他品牌價格較低廉的部分隔離衣混充交貨，還不實貼上該廠商的標籤，偽稱是該廠商生產出貨。

調查局認為，隔離衣屬於專業醫療用品，需經主管機關衛福部專案許可，廠商承辦人員以不實標籤，偽稱是該廠商生產出貨，已涉嫌違反《醫療器材管理法》第61條第1項、第2項冒用合法醫療器材名稱罪、《刑法》第255條第1項、第2項商品虛偽標記等罪嫌。

北檢今指揮台北市調查處執行搜索9處，約談該上市紡織廠的陳姓承辦員工、子公司人員及雜牌隔離衣的廠商人員共5人到案說明。