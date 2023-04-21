新北市土城青雲及柑林廣場使用數十年，設施老舊，土城區公所重新打造，分別設置監獄風格的「鐵樂園遊戲場」及埤塘風格的「水水冒險遊戲場」，今正式啟用。（土城區公所提供）

新北市土城青雲及柑林廣場使用數十年，設施老舊，土城區公所重新打造，分別設置監獄風格的「鐵樂園遊戲場」及埤塘風格的「水水冒險遊戲場」，今正式啟用。（土城區公所提供）

新北市土城青雲及柑林廣場使用數十年，設施老舊，土城區公所配合「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，重新打造，分別設置監獄風格的「鐵樂園遊戲場」及埤塘風格的「水水冒險遊戲場」，今正式啟用，深受大小朋友歡迎。

土城區公所指出，青雲、柑林兩座廣場面積分別是999、650坪，因設施老舊、遊具變化性低，經多次審查會討論後，決議改善整體場域，將遊樂設施結合在地環境特色，規畫7項遊具改善項目，打造專屬主題遊戲場。

土城區長周晉平說，青雲廣場鄰近新北地方法院、新北地檢署、台北看守所等司法單位，因此特別以東躲西藏．你追我跑的情境，設置「鐵欄杆攀爬架組合滑梯」，打造鐵樂園主題；柑林廣場因昔日是埤塘水利區域，且鄰近柑林埤溝、大安圳等水利設施，因此規畫以埤塘樣態營造兼具遊戲及生態功能的場域，加入高低大小的排水管地景遊具、透水性鋪面小礫石，打造成「水水冒險樂園」主題遊戲場。

土城區公所表示，鐵樂園遊戲場除了有基本鐵欄杆攀爬架組合滑梯，還有「極限飛輪」、「原木跳樁」及「地墊跳格」等攀爬系統遊具；水水冒險遊戲場的排水管地景遊具，小朋友在玩樂之餘，也能了解埤塘這塊土地的歷史脈絡，具有教育意義，該地同時也有大象溜滑梯、鳥巢盪鞦韆等多元設施。

除了打造主題遊戲場，現場也保留成人體健設施，針對廣場整體老舊地坪、排水不良、人行道狹窄等問題進行處理，像是青雲廣場已減除過多階梯座椅，將步道加寬，打造無障礙順暢空間和健康綠地，柑林廣場則調整步道上的植栽景觀，加強夜間照明和排水等項目，營造具人性化、親和力及舒適性的友善場域。