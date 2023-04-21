嘉義狠父吳姓男子砍殺妻兒後自殘墜樓身亡，全家4人只有次子獨活，校方表示，吳家兄弟學業表現優秀，不幸死亡的吳哥哥都會主動幫忙導師倒垃圾，非常感心，全校師生聽到噩耗，不敢置信，很震驚悲痛，寫祝福卡為吳小弟集氣，希望他早日康復。

校方表示，念小四的吳哥哥主動熱心，是老師很好的小幫手，每天放學前會主動幫老師倒垃圾，令人揪感心，喜歡學習，參加管弦樂、高爾夫球、射箭等社團活動，念小二吳小弟喜歡拉小提琴，學業表現也名列前茅。

校方表示，吳家兄弟2班導師獲悉噩耗都泣不成聲，學生們也都寫祝福卡片，為仍在加護病房治療的吳小弟集氣，盼他早日康復回校繼續就讀。

校方還說，這件事情對全校師生衝擊很大，上周才上生命教育相關課程及活動，沒想到會發生此不幸，會持續為學生做生命教育，全力協助吳小弟心理諮商輔導，希望陪他走出陰影，平安長大。

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