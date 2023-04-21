有些人在追求心儀對象時，喜歡到處撒網捕魚，有誰動心就和誰談戀愛，但這種感情幾乎不長久，有的人則是非常專一，只要有交往對象，他們絕不會與其他人調情。《搜狐網》近日分享4個不搞曖昧的星座，做人很誠實，不會做出對不起愛人的事情。

1、牡羊座

牡羊座個性樂觀活潑，不過對於感情，他們則比較內斂，眼裡都只有自己的愛人，雖然有時看到俊男美女，還是會忍不住多看幾眼，但不會產生其他想法，牡羊座很誠實不會到處留情，而且在愛人的監督下，他們也沒有勇氣搞曖昧，不敢做出對不起愛人的事情。

2、摩羯座

摩羯座感情態度良好，他們只要有了對象，就不會對其他人產生想法，做人很誠實，平時也沒勇氣與異性保持親密關係，幾乎把生活重心放在事業上，只要有時間就是工作，而且一旦做了虧心事，他們臉就會脹紅，很容易被抓包，所以對搞曖昧完全不在行。

3、處女座

處女座待人彬彬有禮，不過在情人面前，他們幾乎以自己為中心，對於感情有潔癖，所以也不太會與人亂搞曖昧，更沒有勇氣去做傷害戀人的事情，即使處女座的追求者各方面條件都很好，但他們依舊不會主動追求對方，甚至懂得避嫌，絕不會和別人調情。

4、天蠍座

天蠍座在別人面前，總是看起來很堅強，但他們私底下其實很脆弱，陷入感情時，只在乎心儀對象與自己的感受，就算兩人還未在一起，也不會和其他人搞曖昧，並非他們很膽小，只是天蠍座做人誠實，珍惜自己的感情，也希望保護自己喜歡的人。