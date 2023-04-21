李怡芸／台北報導

由諾貝爾文學獎得主高行健的電影詩《美的葬禮》改編，國立台灣師範大學傾力製作，由編舞家吳義芳擔任藝術總監的同名舞蹈劇場，將於今年6月19日在國家戲劇院演出，吳義芳表示，透過詩、音樂、電影、肢體、合唱等藝術形式共同呈現的《美的葬禮》，既是談美，且核心更是談人。

曾在2013年參與改編高行健《山海經傳》音樂劇，2016年改編《靈山》音樂舞蹈劇場，吳義芳表示在《山海經傳》的10年後再次挑戰高行健作品《美的葬禮》，這是個由詩開始，而後演繹為電影詩，再變身為畫冊的作品，「可以展現出高行健對文學、戲劇，視覺等全面性的藝術思考與創作」。高行健過去也曾和許多的舞蹈家合作，對於此次改編也給予了完全開放的態度。

吳義芳剖析，由《美的葬禮》電影詩，可以看到高行健在詩、影像中翻找不同語言的「沒有主義」理論，而整體而言從當今政治、功利主義、人與人互動、交通、媒體等不同面向，「似乎看到人們把美弄不見了？在追求外在的同時，人和人的關係，人的存在感是不是不見了？」他在舞蹈劇場中將這些焦慮化為舞蹈語言，吳義芳說：「舞蹈語言能更直接表現人的氣息，表現情境，因此可以很快地與人分享」。

《美的葬禮》以10個段落展開，且會與音樂、影像交揉，舞台上打造出多重空間，並有即時攝影將現場發生的肢體演繹與高行健的攝影作品交疊，形成另一個演出空間，整體視覺營造層次豐富。《美的葬禮》舞蹈劇場製作人，台師大表演藝術研究所教授何康國也表示，高行健對此亦次改編亦樂見而期待。