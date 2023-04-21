新竹市1處家禽場確診H5N1禽流感，市府動員各局處防疫人員，於21日完成該場剩餘的74隻家禽撲殺清場及消毒工作。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市東區一處小型家禽場飼養200多隻雞鴨突然異常死亡，20日經通報並由新竹市動保所採樣送驗後，21日確診為H5N1亞型高病原性禽流感，新竹市府隨即召開禽流感動物疫災應變中心會議，並動員各局處防疫人員，於21日完成該場剩餘的74隻家禽撲殺清場及消毒工作。

新竹市東區一處小型家禽場，昨日傳出200多隻蛋雞全數死亡，動保所火速到場清消並將檢體送驗，今檢驗結果出爐，確診為H5N1亞型高病原性禽流感。

動保所說明，該小型家禽場僅飼養200隻雞及80餘隻鴨鵝等，半徑3公里內並沒有其他的家禽場，且目前新竹市其他家禽場疫情監控結果也都正常。

但因禽流感病毒傳播力高，動保所仍呼籲各養禽場與產銷業者仍應加強自主防疫管理，落實禽舍圍網與車輛器具的進出消毒，以共同防堵禽流感疫情傳播，千萬不要掉以輕心。

市府產發處表示，禽流感一般好發於秋冬季節，近日天氣雖逐漸回暖，不過台灣仍有禽流感案例零星發生，因此也呼籲養禽業者仍應提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，若發現異常應立即通報動保所即時處置，以利控制及防範禽流感疫病傳播。