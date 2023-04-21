西班牙大提琴家Arturo Costa柯源盛將在全中運開幕式上演奏鄧雨賢作品四月望雨。（黃超明提供／邱立雅竹縣傳真）

2023年全中運開幕典禮22日正式登場，樂迷們有福了！新竹縣政府為打造開幕多元文化融合音樂響宴，由白象音造劉子齊擔任音樂總監將「台灣歌謠之父」鄧雨賢作品四月望雨重新創作，其中特別邀請西班牙大提琴家Arturo Costa柯源盛共同演奏，透過大提琴的低語吟唱，滿懷感恩的樂聲，感受屬於這片土地的動人故事，自然而然地在耳邊響起，將帶領觀眾看到台灣的細膩內斂與優雅。

這次全中運開幕典禮開場將演出〈 一曲四月望雨，動人心〉組曲，由大提琴家Arturo柯源盛等音樂家共同演奏，這是由鄧雨賢音樂文化協會授權，透過白象音造音樂總監劉子齊改編，重新創作經典的四月望雨，創造出富有當代感的聽覺饗宴，並透過山形布景的全景畫面，將新竹縣壯闊的自然風景、人文美學利用沉浸式投影動畫，傳遞新竹縣豐沛壯闊且美麗悠揚的常民文化。

來自西班牙大提琴演奏家Arturo柯源盛，畢業於英國倫敦皇家音樂學院榮譽碩士學位。曾任西班牙國家交響樂團、英國廣播公司交響樂團等國際樂團成員於歐洲多地巡迴演出。柯源盛在21歲時即受聘為哥多華交響樂團大提琴首席，成為當時西班牙國內最年輕的職業演奏家，並經常獲邀與法國、歐洲、台灣各大樂團合作。

來台10年的Arturo柯源盛對於台灣所有音樂家創作充滿熱情，他說，很高興能夠在本屆運動會開幕式上演出，這是他第一次在台灣演奏鄧雨賢老師音樂，讓他感到無比的幸運及興奮，期盼展現西班牙與台灣兩地，都是他所熱愛的家鄉，深信音樂無國界，希望喜愛音樂的民眾可以到場共襄盛舉。

Arturo柯源盛說，全中運代表著純潔、激情、體育、舞蹈、運動、勇氣、訓練等，都是運動場的迷人之處，感受到他們的夢想，如同他感受到鄧雨賢先生的夢想，這些作品在台灣都成為跨世代的弦律，尤其當他的弓觸到琴絃時，他能聽到跨越時間跟空間的樂聲，「希望創造過去與未來的時空連接，觸動你我的心。」

擔任本屆全中運開幕式音樂總監的劉子齊老師為當代獨立劇場音樂設計家。音樂製作經驗8年，涉及領域包含劇場音樂設計、廣告與影視配樂、國際展演音樂設計，並協助與配合台灣不同展演、與大型國家活動進行音樂上的整合及製作。音樂表現性上常利用電聲現場演出的即時性及互動性，強化聲音與作品之間的關聯及更多可能性，並讓音樂成為另一條敘事線，與場上共融於當下的時空。

總導演張逸軍說，特別感謝鄧雨賢音樂文化協會的音樂總監華姵老師帶來這麼動人的弦律與演奏，以及謝謝劉子齊老師攜手在地管樂團、弦樂團、合唱團，為開幕撰寫一曲又一曲動人的音樂，還有來自西班牙的柯源盛，以及兩廳院駐館青年藝術家柯昭銘以音樂來表達他們對台灣這片土地與音樂的熱愛。