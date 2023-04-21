時報金犢獎新加坡校園分享會於4月20日(四)在新加坡 Ngee Ann Polytechnic華文傳媒系講堂舉行，現場有百餘位師生共同參與，在學生熱情的歡笑聲中展開！同時出席嘉賓包含Ngee Ann Polytechnic華文傳媒系主任張詠中、華人廣告圈知名創意大師蘇秋平、金犢獎評審主席/On Brand創始人陳耀福、時報金犢獎執行長/旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛等人共同參與盛會，活動會後老師們也與院校師生展開各種交流，促進更多時報金犢獎與新加坡院校的合作。

新加坡Ngee Ann Polytechnic(義安理工學院)，成立於1963年，為新加坡歷史最悠久的高等學府之一，目前有9所學院，同時也是新加坡少數有華文科系的院校，學生約16,000人，90%以上的學生在畢業後三個月可以找到工作。

新加坡Ngee Ann Polytechnic校園創意分享會合影。(圖／時報獎執委會提供)

新加坡Ngee Ann Polytechnic華文傳媒系主任張詠中(左上)、時報金犢獎執行長/旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛(右上)、華人廣告圈創意大師蘇秋平(左下)、金犢獎評審主席/On Brand創始人陳耀福(右下)。(圖／時報獎執委會提供)

新加坡Ngee Ann Polytechnic華文傳媒系主任張詠中表示：「今天非常榮幸金犢獎能在Ngee Ann Polytechnic舉辦校園分享會，也有幸請到華文創意界的大師級人物蘇秋平、陳耀福與我們華文傳媒系的同學們分享精采的內容，相信今天參與講座的同學們都收穫豐碩，對華文創意有更深的認識，也對未來的創作會有更好的方向和目標。」

時報金犢獎執行長/旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛，與同學們介紹了金犢30年的重要歷程，鼓勵年輕學子要有初生之犢不畏虎的精神，期許新加坡同學們在金犢獎的參賽過程中，勇敢發揮華文的創意，努力累積屬於自己的體驗，拓展自己人生的無限可能。

華人廣告圈知名創意大師蘇秋平今天也來到現場，簡單分享了自身廣告創意經歷，並為現場同學們解答許多創作的疑難雜症。

金犢獎評審主席/On Brand創始人陳耀福以「如何面對一份金犢獎簡報(brief)」為題，詳細的為同學們拆解出十個步驟，一一分析與說明，為同學的創作路準備了一份完美的參考模版，並分享了許多經典、優秀的案例作品，讓學生更清楚所謂的好創意、好作品應該如何呈現。

組委會代表為答謝老師們的辛勞，為教師頒發推廣聘書。(圖／時報獎執委會提供)

現場同學認真觀看本屆命題策略單說明視頻。(圖／時報獎執委會提供)

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，目前共計17企業命題；包含：旺旺集團、永慶房屋、保生大帝、財團法人旺旺文教基金會、臺新銀行公益慈善基金會、森田藥妝集團、積目、永和豆漿、中華崑侖關、Signify、康師傅、立白大師香氛、冀臺經濟文化交流協會等。更多參賽詳情，請見以下連結：