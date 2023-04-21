PMI新的贊助商、漢堡商業銀行(HCOB)綜合採購經紀人指數(PMI)，在四月來到54.4，高於三月的53.7。

相同的數據，德國為53.9，法國為53.8，歐元區以外的英國為53.9。

此一數據遠高於榮枯分界線50，也高於路透調查預測，此前路透預測將保持不變。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說：「整體經濟狀況非常良好，仍在繼續復甦。但更仔細觀察就會發現，成長的分布非常不均勻，例如一方面服務業蓬勃發展，另一方面製造業疲軟，兩者之間的差距進一步拉大」。

歐元區涵蓋服務業的PMI，在四月的初值為56.6，高於前一個月的53.3。顯見儘管生活成本上升，疫情過後，服務業需求獲得改善，消費者持續在支出。

製造業的整體PMI則從三月的53.4，降速到四月的51.8，並來到疫情期間2020年底以來的最低點。