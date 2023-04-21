台股在各類題材股輪動架構下，指數位於高檔震盪，半導體龍頭股舉辦法說會，市場對於法說下修展望利空淡化，台股即使短線回檔修正走勢，目前季線維持上揚支撐多方信心。此外，之前市場觀望法說會內容，使得電子股近期表現受到壓抑，短線先觀察權值電子或具指標熱門族群能否出線上攻，帶動整體電子股走勢，指數短線區間整理機率較高，接下來基本面逐漸利空出盡，將在下半年進入新的景氣循環，長線行情不看淡。

日盛上選基金研究團隊表示，至4/7 S＆P500企業獲利預估，2023年Q1獲利下滑-7.46％，Q2下滑-6.48％，下半年獲利轉正成長，聯準會升息預期不再帶領美元匯率走高，由於美元匯率高點已過，將有利股債等風險資產表現，近一個月指數雖進入整理，但個股表現活躍，指數拉回建議可伺機布局。

日盛上選基金研究團隊指出，產業方面，Open AI議題持續延燒，並由矽智財擴散到伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群，根據調研機構統計，2022年AI伺服器產值152.8億美元，預期2025年將成長至416.8億美元，2022～2025年複合成長率達39.7％，主要是受惠於AI快速成長趨勢，可持續關注後續發展。