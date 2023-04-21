高雄市那瑪夏區的海拔、土壤以及氣候非常適合種植水蜜桃，農民種植出來的水蜜桃香氣十足、甜度佳、入口即化，受到大眾喜愛，那瑪夏區公所鼓勵農民改良品質，112年的水蜜桃評鑑比賽將在5月5日舉辦，藉此提升水蜜桃品質。一公斤裝依果實大小約在600至800元之間，透過各個行銷通路的銷售，希望鼓勵在地用心的農民，讓更多民眾享受到新鮮甜美的水蜜桃。

市長議長聯合站台，行銷那瑪夏區的水蜜桃(高雄市原住民委員會提供)

高雄市市長陳其邁表示，那瑪夏區意思是神仙住的地方，水蜜桃仙氣十足！今年的水蜜桃特別好吃，甜度大約在13至14度左右，享用那瑪夏水蜜桃正是時候、要買要快！高雄市議長康裕成也表示，假日走訪那瑪夏區就看見整排都在賣水蜜桃，也號召局處首長一起力推那瑪夏區水蜜桃。

陳其邁說，那瑪夏區意思是神仙住的地方，水蜜桃仙氣十足！(高雄市原住民委員會提供)

那瑪夏區區長孔賢傑表示，那瑪夏區是全國種植水蜜桃最早之地，也是全台灣最早成熟的地方。那瑪夏初夏所產的水蜜桃，種植面積約40公頃，產量約300至400公噸。5至6月正值產季，那瑪夏生產的水蜜桃品種優良，比起以往更甜品質更好！甜約14度左右，果實雖然較小，但口感清甜，果肉綿密，皮薄多汁，外觀紅潤，深受民眾喜愛。民眾除可到產地直購外，若不願舟車勞頓，也可查詢那瑪夏公所網站產銷班聯絡方式，透過網路向各產銷班訂購水蜜桃。

那瑪夏區是全國種植水蜜桃最早之地，也是全台灣最早成熟的地方。(高雄市原住民委員會提供)

高雄市原民會主委阿布斯表示，這次在市議會讓各位議員試吃水蜜桃，看到大家頻頻比讚的手勢與開心的表情，就知道那瑪夏水蜜桃口感魅力十足，非常感謝區長孔賢傑及陳幸富議員把族人辛苦種植的水蜜桃，帶到市區讓大家能夠親嚐到美味可口的水蜜桃，也歡迎大家本週六(23)在高雄市原住民故事館，有辦理部落大學開學典禮暨TAKAO之心開館，在現場1樓左側門口將有那瑪夏水蜜桃販售，數量有限，售完為止！歡迎市民朋友一同來參與。