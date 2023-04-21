《愛是自私》找來鈴木亮平（右）和宮澤冰魚搭檔演出。（天馬行空提供）

改編自已故作家高山真同名自傳小說的日本同志愛情片《愛是自私》，由曾拍攝LGBTQ紀錄片，並以《廁所裡的聖殤》揚名國際的導演松永大司執導，他今（21日）於電影在台上映當天接受台灣媒體聯訪，透露當初選角時，有一度猶豫找鈴木亮平和宮澤冰魚搭檔「會不會太帥了」，但後來想想鈴木亮平私下有溫柔體貼的一面，宮澤冰魚則是個性直率，剛好互補，為了不讓觀眾覺得2人因為太帥產生距離感，「所以在拍攝上有大量的手持近距離拍攝的鏡頭，看起來更生活化。」

導演松永大司大讚演員相當敬業，因為作品中有許多一鏡到底的場面，短則5分鐘，長則20分鐘，「要很強烈的專注力才能完成」，自己覺得需要重來時，也不會特意跟演員說哪裡需要改進，因為怕在正式拍攝時，會因為太過在意，情緒受到影響，其中鈴木請宮澤停止賣身的場面，更是重拍超過20次，將近一整天才完成，宮澤冰魚日前在亞洲電影大獎上獲頒最佳男配角獎時，台下的鈴木亮平激動落淚，正是因為想到這個場面，「覺得宮澤冰魚辛苦克服了這些困難，這個獎是給他的一個鼓勵」。

鈴木亮平和宮澤冰魚在電影裡有多場寫實的激情戲，2人不斷地攻、受交換之中，展現出深刻的愛意。導演松永大司表示，在床戲拍攝現場會盡可能精簡人員，只留下攝影師、燈光師、收音師3個人進行拍攝，就連他自己也是在外面隔著門透過螢幕監看，「拍攝過程中，攝影師是以手持的方式拍攝，因若我也在裡面，很難避免會被拍到，同時也希望演員不被旁人目光所干擾，可以自在演出，可能跟我曾當過演員這點有關。」

除了防護措施做得徹底，讓演員放心外，松永大司也很感謝多元性別包容指導以及親熱戲指導在片場的協助，其中親熱戲指導Seigo對男性賣身的細節也提出許多建議，包含宮澤冰魚在賣身前嚼口香糖的習慣、洗完鴛鴦浴後用毛巾幫對方擦拭身體等行為，都是實際男性性工作者會有的實況，Seigo也特別幫助宮澤冰魚如實演出男性性工作者要取悅客人的動作及眼神。

松永大司與「國民姊夫」AKIRA正好同屬LDH JAPAN娛樂公，AKIRA今晚也出席特映場為他站台，松永大司表示：「他現在正在台灣努力奮鬥，我也希望我的作品可以推廣到日本以外的國家，不只是影展，也希望在當地戲院正式上映，我們都有種在海外打拼的感覺，就促成了這次同台的機會。」將來自己有餘力的話，也很願意幫助對方。另外，松永大司也稱自己非常喜歡《藍色大門》，希望有機會能跟桂綸鎂合作。