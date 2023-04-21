仁愛鄉公所舉行香糯米香氛發表會，由香糯米新鮮稻梗萃取精油研發新品「仁愛香」，林婷立（左起）、江子信、許淑華拿商品開心走秀。（楊靜茹攝）

仁愛鄉長江子信、南投縣議員林婷立等人體驗製作香糯米香氛。（楊靜茹攝）

南投縣仁愛鄉親愛村、松林部落以山泉水栽種伊娜谷香糯米，烹煮後散發芋香，又稱黃金香米，仁愛鄉公所以伊娜谷香糯米稻梗萃取的精油為基底，研發新品「仁愛香」，21日在南投縣府舉行香糯米香氛發表會，計畫香氛銷往日本，並推行部落深度旅遊，帶遊客調製香糯米特有香氛，用香氣封存旅遊記憶。

仁愛鄉公所邀知名調香師陳炫良推動仁愛鄉香氛產業，陳炫良得知濁水溪上游的松林部落孕育的伊娜谷香糯米香氣濃郁，是部落婚宴喜慶不可或缺的珍饈，因國外有用稻梗製作香氛，於是以伊娜谷香糯米的稻梗萃取精油，發現帶有甜甜茉莉香，以此研發新的香氛商品「仁愛香」，21日舉行香糯米香氛發表會。

香糯米香氛發表會21日在南投縣府登場，仁愛鄉長江子信、南投縣長許淑華、南投縣議員林婷立及親愛村產銷班成員出席；松林部落居民開心說，10年前開始復育種香糯米，成為熱銷高級香米，這次將香糯米稻梗加值利用調製成香水，簡直是稻梗變黃金，有助部落觀光發展。

許淑華表示，香糯米是仁愛鄉特有品種，產量少，通常盛大慶典才能吃到，獨特迷人米飯香氣讓她首次品嚐時就印象深刻，迄今仍難以忘懷，現在利用香糯米稻梗研發成香氛更令人驚豔，縣府將投入更多資源與計畫，協助部落打造香糯米相關產業鏈。

江子信說，香糯米香氛是大膽、創新的產品，2021年、哥哥張子孝代理鄉長時委由廠商研發，今年終於將成功將「仁愛香」商品化，未來技術轉移至部落，由部落永續經營，未來商品除了將銷往日本，並持續推行部落深度旅遊，帶遊客由部落、調製香糯米特有香氛，用香氣封存旅遊記憶，強調公所持續依各部落特色辦理產業培力，將仁愛鄉風光以獨特姿態呈現給遊客。