至於該私募價格訂定，玉山金表示，是以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之玉山銀行每股淨值18.47元，且發行價格不得低於參考價格的八成，初步算出參考價格18.421053元。
玉山銀公告將辦私募現金增資案140億元
玉山金子公司玉山銀董事會通過將辦理140億元私募現金增資案，發行股數7.6億股，由於玉山銀是玉山金100％子公司，玉山金公告，140億元由玉山金全數認購，主要是為了提高子公司玉山銀行自有資本比率及強化資本結構。
玉山金子公司玉山銀董事會通過將辦理140億元私募現金增資案，發行股數7.6億股，由於玉山銀是玉山金100％子公司，玉山金公告，140億元由玉山金全數認購，主要是為了提高子公司玉山銀行自有資本比率及強化資本結構。
至於該私募價格訂定，玉山金表示，是以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之玉山銀行每股淨值18.47元，且發行價格不得低於參考價格的八成，初步算出參考價格18.421053元。
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