至於該私募價格訂定，玉山金表示，是以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之玉山銀行每股淨值18.47元，且發行價格不得低於參考價格的八成，初步算出參考價格18.421053元。

《金融股》玉山金現增明公開申購 潛在利得逾萬元
玉山金112年現金增資公開申購 18日起開跑
玉山銀行攜手林務局 40位志工前進國有林植樹造林
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