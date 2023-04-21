台北市敦化國小合唱團受福建電視台邀請，合唱被陸委會定調為統戰歌曲的《我們同唱一首歌》惹議，台北市議員簡舒培21日在教育委員會上指出，學校受中國邀請卻被政治利用，希望教育局給學校指引，教育局表示，敦化國小案已於4月13日發函重申學校受邀活動應依照處理原則辦理，未來會要各校多注意。

台北市議會教育委員會21日開會，針對敦化國小合唱團爭議，議員討論熱烈，台北市議員王閔生表示，調閱敦化國小檢討報告，校長說在會議上有講，但沒有會議紀錄，還說沒唱到敏感歌詞，乾脆去唱中華人民共和國國歌，義勇軍也有幾個歌詞沒問題。

王閔生還說，陸委會說這是一首統戰歌曲，也沒有問學生、家長意願，校方也沒按照受邀流程，建議通令各學校，如果面對兩岸交流，要遵守原則，注意交流活動。

吳世正則說，對校長這樣說有點過頭了，交流不是問題，對校長懲處是因為程序上有行政疏失，不是針對歌曲，教育局應訂定標準，包含對大陸、外國、或超越北市層級活動時應對，讓各校明確了解。

王孝維指出，正當程序要定好沒有錯，學校、公家單位對外就要有所堅持，跟一般民眾不同，那才是民主，我們是平等互惠，只是提醒要堅持程序。

簡舒培提到，這件事2月就發生，有家長覺得不妥才陳情，校長檢討報告也覺得不妥，福建廣電要將孩子當成政治工具，教育局應給學校指引，當學校收到邀請時，能夠有更多意識去判斷，政府單位跟中國單位交流，都要向上通報，校長已經違反《兩岸人民關係條例》，未來台北市校長要盡量避免。

簡舒培也說，昨日收到家長陳情，校長跟主事家長完全沒檢討，甚至煽動群組家長，只為了保護自己，現在很多家長說開記者會，影像會傷害學生隱私，請校長要求福建廣電撤掉影像。

徐巧芯表示，敦化國小家長在乎小朋友臉被曝光，處理是當務之急，但新聞出來後，引發不少效應，有說敦化國小學生綁紅領巾像共產黨，需要有人替學生說話，也有網路上說把小學生送去大陸做表演，但從頭到尾都在台灣錄製，希望網路停止惡意扭曲學校及學生。

教育局表示，敦化國小案已於4月13日發函重申學校受邀活動應依照處理原則辦理，校方在兩岸交流時，依法規就會報給教育局，而若是受邀表演或線上觀課，未來會要求校方多注意遵守「台北市高級中等以下學校受邀進行表演活動作業原則」。