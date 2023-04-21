35歲小茹（化名）幼時曾罹患腦瘤，雖已手術切除，卻長期有手抖、步態不穩、情緒低落等問題，甚至多次憂鬱自殺，近20年來小茹積極治療，效果卻十分有限，直到接受重複經顱磁刺激術（簡稱rTMS）治療，重新感受到生活的熱情，各種不適症狀出現好轉，有效改善憂鬱。

台中醫院身心精神科主任章秉純表示，大腦掌管感覺、運動、情緒的神經元，以很複雜的方式互相影響，許多嚴重憂鬱症患者常伴隨身心症狀，常見的包括頭痛、腹痛、胸悶、心悸等等，「這些症狀很可能源自於情緒，卻以身體不適的症狀來表現，由於患者很難將二者聯想在一起，所以真正的病因不容易被找到」。

章秉純說，rTMS能在安全的狀態下，藉由磁場改變，於腦中生成電場，精準活化大腦掌管執行功能、認知、情緒相關功能的「背外側前額葉皮質」，進而改善憂鬱問題；部分患者在rTMS的治療後，甚至可以完全脫離長久的藥物治療，達到「康復」的目標。

章秉純說明，過去小茹憂鬱症狀相當嚴重，憂鬱的大腦也帶來「喪失興趣」的症狀。小茹無法好好發展自身的才能與興趣，即便很願意學習，但當憂鬱襲來時，大腦像被負面思考的病毒占滿所有記憶體，甚至多次出現企圖自殺的行為，幸虧小茹爸爸總是在最後一刻阻止她，但爸爸也因而無法過好自己的生活。

小茹接受rTMS的治療後，不僅情緒低落的頻率大幅減少，也開始主動學習更多事物，彷彿找回了原本屬於她的生命。章秉純感嘆，憂鬱症患者本身固然辛苦，但背負沉重心理壓力、同樣艱困努力著的照顧者卻往往被忽略，如今，患者能透過rTMS翻轉難治型憂鬱症，無異於翻轉了一整個家庭的命運。

章秉純觀察到，對自我要求高、完美主義、對人對事較有原則、具強迫傾向的人，在面對工作、生活、感情時，容易產生較大的壓力，也容易出現情緒、身心症狀，提醒大家努力工作時，亦別忘了照顧自己的身心健康。

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