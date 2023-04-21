最後一艘自由級濱海戰艦(Freedom-class LCS)克利夫蘭號(USS Cleveland ,LCS-31)剛剛下水，沒想到在入水的過程中，與旁邊的輔助拖船發生碰撞，造成乾舷處的輕傷。雖然問題不大，但是美國海軍已下令調查事故原因。

防衛新聞(Defense News)報導，克里夫蘭號在威斯康辛的馬利內特造船廠(Fincantieri Marinette Marine)建造，它以側舷下水法滑入梅諾米尼河中，但是進它卻撞上了拖船，發出了一聲巨響。

美國海軍海上系統司令部女發言人科勒(Jamie Koehler)說：「受損區域遠高於水線，沒有浸水的問題。目前已在安排修復工作，海軍和造船廠正在調查這起事故的原因。」

美國海軍尚未公布克利夫蘭號何時服役，事實上，對美軍來說，這艘剛下水的船是個頗為麻煩的燙手山芋，因為它真的並不好用，它的1號艦-自由號已經退役，後續的幾艘船也已經「預計退役」，所以克利夫蘭號的地位特別尷尬。

Future LCS Cleveland launches, strikes tugboat

濱海作戰艦的計畫是在2000年左右提出的，當時恐怖主義與國際海盜橫行，商船經常遇到劫掠，因此美國軍方提出一種在高速、敏捷、自動化的輕武裝軍艦，打擊沿海的恐怖份子。然而今為止，濱海戰艦從未執行過為它設想的任務。

而且，為了追求高速度，自由級瀕海戰鬥艦的動力系統相當複雜，變速箱三不五時就發生問，又為了減輕船身重量，採用大量鋁合金製作，造成強度不足的問題。獨立級濱海戰艦也是不堪使用，一些艦已出現船體裂紋。

如今美國海軍面對的潛在對手是中國大陸這樣區域型大國的正規海軍，火力薄弱的濱海戰艦更是難堪大任，於晬美國海軍在2016年承認濱海戰艦計劃完全失敗，提出新一代巡防艦計畫，也就是星座級。但是濱海戰艦仍然必須屢行合約，因此就出現「一問世就落伍」的麻煩問題。

如令，部分的濱海戰艦執行的是類似海岸警衛隊(USCG)的任務，在南美洲和加勒比地區，巡邏和查禁毒品走私的工作。