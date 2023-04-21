新北市長侯友宜出訪新加坡，今(21)日上午沒有公開行程，答案下午 5 點半正式揭曉，新加坡副總理黃循財主動在臉書貼出與「老朋友」侯友宜的合照，也提到新加坡與新北市長久以來關係良好，和侯友宜聊得很開心。

黃循財稍早在臉書表示，「與新北市長侯友宜聊得很開心」，也提到兩人上一次見面，是 2019 年侯友宜訪問新加坡。黃循財表示，他與侯友宜是老朋友，新加坡與新北市長久以來也是友好關係，雙方就城市規劃、永續發展和企業創新等議題，進行經驗交流。